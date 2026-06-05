ۇلتتىق بانك 2026-جىلعى ينفلياتسيا بولجامىن وزگەرتتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بازالىق مولشەرلەمەگە قاتىستى وتكەن بريفينگتە ينفلياتسيانىڭ وزگەرۋىنە دە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلعا ارنالعان ينفلياتسيا كورسەتكىشى قايتا قارالعان.
- 2026-جىلى ينفلياتسيا 9-11 پايىز ارالىعىندا قالىپتاسادى دەپ كۇتىلەدى. بۇعان دەيىن بۇل كورسەتكىش 9,5-11,5 پايىز دەڭگەيىندە ەدى. تۇزەتۋ ينفلياتسيانىڭ ناقتى باياۋلاۋىمەن، تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەۋدىڭ ازايۋىمەن جانە ايىرباس باعامىنىڭ نىعايۋىمەن بايلانىستى، - دەدى ول.
ال 2027-جىلعا ارنالعان بولجام وزگەرىسسىز قالىپ، 5,5-7,5 پايىز ارالىعىندا ساقتالدى.
ۇلتتىق بانك ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋىن قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى، بيۋجەت ءتارتىبى، ىشكى سۇرانىستىڭ تۇراقتانۋى جانە تاريفتىك ساياساتتىڭ بولجامدىلىعى ارقىلى قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەيدى.
- سىرتقى ينفلياتسيالىق احۋال تۇراقتالىپ، ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك قابىلداپ جاتقان شارالار جالعاسسا، 2028-جىلى ينفلياتسيا %5 نىسانالى دەڭگەيگە جاقىندايدى، — دەدى سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بازالىق مولشەرلەمەنىڭ تومەندەۋى تەڭگە باعامىنا اسەر ەتپەيتىنىن دە ايتتى.