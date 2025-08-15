ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ودان ءارى السىرەۋ ىقتيمالدىعى بار - ەكونوميست
استانا. KAZINFORM - وتكەن ايدان بەرى تەڭگەنىڭ دوللارعا شاققانداعى كۋرسى قۇبىلمالى جاعدايدا تۇر. شىلدەنىڭ سوڭىندا دوللار 550 تەڭگەگە جەتكەندە ۇلتتىق بانك ۆاليۋتا ساۋداسىنا ارالاسىپ، ينتەرۆەنتسيا جاساۋ ارقىلى تەڭگەنى ءسال نىعايتقان ەدى.
دەگەنمەن ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامى ءالى دە تەڭسەلىپ تۇر، بىردە نىعايادى، ەندىگىسىندە قايتا تومەندەيدى. الداعى ۋاقىتتا باعام قالاي وزگەرۋى مۇمكىن؟ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپشى پىكىرىن سۇرادى.
ەكونوميست، R- Finance كومپانياسىنىڭ قارجىلىق كەڭەسشىسى ارمان بايعانوۆتىڭ ايتۋىنشا، جاعدايدىڭ وسىلاي قۇبىلۋىنا بىرنەشە فاكتورلار اسەر ەتكەن. سونىڭ ءبىرى - مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت تومەندەۋى.
- ا ق ش- تىڭ مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىنىڭ تاۋارلىق قورى تۋرالى كەيىنگى ستاتيستيكالىق دەرەكتەرى ءوسىم مەن ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ارتقانىن كورسەتتى. مىنە، وسى فاكتور تەرىس اسەر ەتتى.
ەكىنشى ماسەلە، الداعى ۋاقىتتا ا ق ش پەن رەسەيدىڭ كەلىسسوزدەرى جوسپارلانىپ وتىر. بۇل دا مۇناي باعاسىنا تەرىس اسەرىن تيگىزۋدە. ەگەر كەلىسسوزدەر وڭ ناتيجەمەن وتسە، بولاشاقتا رەسەيدىڭ مۇناي سالاسىنا باعىتتالعان سانكسيالار الىنىپ تاستالۋى مۇمكىن. بۇل فاكتور دا مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە كەدەرگى بولىپ وتىر، - دەيدى ساراپشى.
بۇدان بولەك، ا ق ش- تىڭ كەيىنگى جۇمىسپەن قامتۋ دەڭگەيى بويىنشا ستاتيستيكالىق دەرەكتەرى وڭ كورسەتكىشتەرگە شىققان. وسى جاعداي دا ا ق ش- تاعى دوللاردىڭ كۇرت نىعايۋىنا اسەر ەتىپ وتىر. ال ءاسسوتسياتيۆتى ۆاليۋتالارعا قاتىستى نەگىزگى مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ ىقتيمالدىعىنىڭ ازايۋى بايقالادى.
كەيىنگى ونجىلدىقتا تەڭگەگە شاققانداعى دوللار باعامى 3 ەسەگە جۋىق وسكەن. ماسەلەن، 2015 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا 1 دوللار 186 تەڭگە بولسا، 2025 -جىلعى شىلدە ايىنىڭ اياعىندا 540 تەڭگەدەن اسىپ كەتتى.
ارمان بايعانوۆ بۇل پروتسەسس الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسا بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. وعان دالەل رەتىندە ىشكى فاكتورلار بارىن جەتكىزدى.
- بىزدە بيۋدجەت تاپشىلىعى بار، كىرىس بولىگى شىعىس بولىگىن تولىق جاپپايدى. وسىعان بايلانىستى كەلەسى جىلى دا سالىق كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر دەپ ويلايمىن. ءبىز كەلەسى جىلى حالىقتان جانە بيزنەستەن جينالاتىن سالىق مولشەرىن ارتتىرۋدى بەكىتتىك. ماقسات - بيۋدجەت تاپشىلىعى بولماۋى ءۇشىن، كىرىس بولىگى شىعىستى جابۋى كەرەك، سوندا ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ السىرەۋى توقتاۋى مۇمكىن.
ال قازىر ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ودان ءارى السىرەۋ ىقتيمالدىعى جوعارى. ونى كوبى ايتىپ تا ءجۇر. ەندى بۇل جاعداي ۇلتتىق بانك تاراپىنان ينتەرۆەنتسيا ارقىلى باقىلاناتىن بولادى، - دەپ تۇيىندەدى ەكونوميست.
