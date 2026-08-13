ۇلتتىڭ كۇشىن نە ايقىندايدى
استانا. KAZINFORM - مەنىڭشە، ۇلتتىڭ كۇشى بايلىقتىڭ كولەمىمەن دە، ءزاۋلىم عيماراتتاردىڭ بيىكتىگىمەن دە ولشەنبەيدى. ۇلتتىڭ قۋاتىن ايباتى مەن ىشكى رۋحى، وزىنە دەگەن سەنىمى، ۇلتتىق قادىر-قاسيەتى، ەڭبەكقورلىعى، تۋعان جەرى مەن بولاشاعى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك الا ءبىلۋى ايقىندايدى. ارينە، پاتريوتيزم دە كەرەك. ءبىراق ول قولىنا تۋ ۇستاپ، ۇرانداتاتىن سىرتقى پاتريوتيزم ەمەس، كۇندەلىكتى ەڭبەكتە، ناقتى ىستە، ازاماتتىق ۇستانىمدا كورىنەتىن ءۇنسىز ءارى شىنايى پاتريوتيزم.
ەشبىر ۇلت شىن مانىندەگى وركەندەۋ دەڭگەيىنە قاراپايىم ءبىر اقيقاتتى تۇسىنبەيىنشە جەتە المايدى. نان ەگۋ، مال ءوسىرۋ - كىتاپ جازۋ، مۋزىكا شىعارۋ، عىلىممەن اينالىسۋ نەمەسە كۇردەلى تەحنولوگيالار جاساۋ سەكىلدى ابىرويلى ءىس. ەل بايلىقتى تۇتىنۋشىلار كوبەيگەندە ەمەس، سول بايلىقتى جاسايتىن ادامدار كوبەيگەندە قۋاتتى بولادى.
بۇدان بۇرىنعى وتىز جىل ىشىندە ءبىز جەتىستىكتى ەڭ الدىمەن سيفرلارمەن، الىپ قۇرىلىستاردىڭ اۋقىمىمەن، وندىرىلگەن مۇناي كولەمىمەن جانە ءال-اۋقاتتىڭ وزگە دە سىرتقى بەلگىلەرىمەن ولشەۋگە ۇيرەندىك. ءبىراق باي تابيعي قازىنا ۇلتتى وزدىگىنەن باي ەتپەيدى. ول تەك باي ءارى قۋاتتى مەملەكەت بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءبىز سول مۇمكىندىكتى دۇرىس پايدالانا المادىق. سىبايلاس جەمقورلىق، تامىر-تانىستىق، كوزبوياۋشىلىق، جەكە باستىڭ تابىسىن دارىپتەۋ، ەلدىڭ ۇلى جەتىستىكتەرى تۋرالى قۇرعاق ۇراندار بىرتە-بىرتە ەڭبەكتىڭ شىنايى قادىرىن كومەسكىلەندىردى. ءبىز تابيعي بايلىق حالقىمىزدى ماڭگى اسىرايتىنداي تىم ۇزاق ءومىر سۇردىك.
شىن مانىندە، ءبىز جەردىڭ قويناۋىن عانا ەمەس، ۋاقىتتى دا ىسىراپ ەتتىك. دەمەك، ءوز بالالارىمىز بەن نەمەرەلەرىمىزدىڭ بولاشاعىنىڭ ءبىر بولىگىن دە جۇمساپ قويدىق. وكىنىشكە قاراي، بۇل ۇدەرىس ءالى توقتاعان جوق.
ماسەلەنىڭ تاعى ءبىر قاسىرەتتى تۇسى بار. ءبىز قوعامنىڭ قۇرمەت تۇعىرىنا تالاي رەت ەڭ لايىقتى ادامداردى ەمەس، جاعدايعا تەز بەيىمدەلگەندەردى، جاعىمپازداردى، ادال ەڭبەگىمەن ەمەس، بيلىككە جاقىندىعىنىڭ ارقاسىندا بايىعانداردى كوتەردىك. ال وزگەشە ويلاعان، شىندىقتى اشىق ايتقان، ادىلەت تالاپ ەتكەن نەمەسە وسى جۇيەنىڭ ءبىر بولشەگىنە اينالعىسى كەلمەگەن ادامداردى كوبىنە شەتكە قاقتىق، قۋدالادىق، ەڭبەك ەتۋ مۇمكىندىگىنەن ايىردىق، كەيدە ەلدەن كەتۋگە ءماجبۇر ەتتىك.
بۇگىندە سول قۇندىلىقتار جۇيەسىنىڭ جەمىسىن كورىپ وتىرمىز.
ءبىراق تاريح ءالى اياقتالعان جوق. سوندىقتان بۇگىنگى ەڭ ماڭىزدى ماسەلە - وتكەننەن كىنالىلەردى شەكسىز ىزدەۋ ەمەس، وزىمىزگە ادال سۇراق قويۋ: ءبىز وزىمىزدەن كەيىن قانداي ۇلت قالدىرعىمىز كەلەدى؟
ۇلتتىڭ كۇشى ونىڭ بۇگىن قانشا تۇتىناتىنىندا نەمەسە قانشا تابيعي بايلىق ساتا الاتىنىندا ەمەس. ول ءسان-سالتاناتتا دا، داڭعازا سوزدە دە، جەتىستىكتەر تۋرالى ادەمى ەسەپ بەرۋدە دە ەمەس.
كۇش - ادامدا.
ونىڭ قادىر-قاسيەتىندە. ەڭبەگىندە. ءوز جەرى مەن ەلى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك الا بىلۋىندە. كۇشتىنىڭ الدىندا ءوزىن قورلاتپاي، ءالسىزدى قورلاماي ءومىر سۇرۋىندە. تەك الۋدى ەمەس، جاساۋدى بىلۋىندە. وتكەندى قۇرمەتتەپ، وزىنەن كەيىن كەلەتىن ۇرپاقتىڭ الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنۋىندە.
ءبىز جەردىڭ بايلىعىنا تىم ۇزاق قاراپ، رۋحتىڭ بايلىعىن ۇمىتىپ كەتتىك.
ەندى ونى ەسكە الاتىن ۋاقىت جەتتى. ءالى دە كەش ەمەس.
بيگەلدى عابدۋللين