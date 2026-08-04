چەلسيدەگى باسەكە: داستان ساتبايەۆتىڭ نەگىزگى قارسىلاستارىنىڭ ەسىمى اتالدى
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيانىڭ Daily Mail باسىلىمى 2026/27 -جىلعى ماۋسىم قارساڭىندا لوندوندىق «چەلسيدەگى» جوعارى باسەكەلەستىككە نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
باسىلىم مالىمەتىنشە، كوماندانىڭ باس باپكەرى حابي الونسونىڭ قاراماعىندا نەگىزگى قۇرامنىڭ 46 فۋتبولشىسى بار. جاڭا ترانسفەرلەرگە بايلانىستى بۇل كورسەتكىش ءالى دە ارتۋى مۇمكىن.
بريتاندىق جۋرناليستەر قازاقستان قۇراماسىنىڭ 17 جاستاعى شابۋىلشىسى داستان ساتبايەۆقا دا توقتالىپ، ونىڭ «چەلسيدىڭ» شابۋىل شەبىندە نەگىزگى قۇرامنان ورىن الۋ ءۇشىن قاتاڭ باسەكەگە تاپ بولاتىنىن جازدى.
- ءبىر جىلدىق جالداۋ مەرزىمىنەن كەيىن نيكولاس دجەكسون شابۋىلشىلار قاتارىنا قايتا قوسىلدى. سونىمەن قاتار 2025 -جىلدىڭ اقپانىندا كەلىسىمشارتقا قول قويعان، ءبىراق كومانداعا تەك بيىلعى تامىزدا قوسىلاتىن قازاقستاننىڭ جاس جۇلدىزى داستان ساتبايەۆ تا كەلەدى، - دەپ جازادى Daily Mail.
باسىلىم ساتبايەۆتىڭ حابي الونسونىڭ جەتەكشىلىگىمەن ماۋسىم الدىنداعى دايىندىق ماتچتارىنا قاتىسقانىنا قاراماستان، ازىرگە كلۋبتىڭ رەسمي سايتىنداعى نەگىزگى قۇرام تىزىمىنە ەنبەگەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- ساتبايەۆ الونسونىڭ قول استىندا الاڭعا شىققانىنا قاراماستان، كلۋبتىڭ رەسمي سايتىنداعى نەگىزگى قۇرام تىزىمىندە جوق، - دەلىنگەن ماقالادا.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، قازاقستاندىق فۋتبولشىنىڭ شابۋىلداعى باستى باسەكەلەستەرى - جواو پەدرو، ليام دەلاپ، مارك گيۋ، دەنني ۋەلبەك، ەمانۋەل ەمەگا جانە جالداۋ مەرزىمىنەن ورالعان نيكولاس دجەكسون.
Daily Mail پىكىرىنشە، «چەلسي» باسشىلىعى قۇرامداعى فۋتبولشىلار سانىن قىسقارتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار ويىنشىلاردى ساتۋى نەمەسە جالعا جىبەرۋى كەرەك. كەيبىر پوزيتسيالاردا ءبىر ورىنعا سەگىزگە دەيىن فۋتبولشى تالاسىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ميحايل مۋدريكتىڭ دوپينگ ءىسى اياقتالعاننان كەيىن كومانداعا ورالۋى دا حابي الونسو ءۇشىن قوسىمشا قيىندىق تۋعىزعان. ۋكراينالىق ۆينگەر قايتادان «چەلسيمەن» جاتتىعىپ، شابۋىلداعى ويىن ۋاقىتىنا ۇمىتكەرلەر قاتارىنا قوسىلدى.
قازىردىڭ وزىندە بىرنەشە فۋتبولشى كلۋبتان كەتۋى مۇمكىن. «چەلسي» تريەۆو چالوبانى «كوموعا» اۋىستىرۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر، ال اكسەل ديساسيگە «كريستال پەلاس» پەن «ۆەست حەم» قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
وسىلايشا، داستان ساتبايەۆ «چەلسيدەگى» كاسىبي مانسابىن وتە جوعارى باسەكەلەستىك جاعدايىندا باستاماق. ەندى حابي الونسو قازاقستاندىق شابۋىلشىنى نەگىزگى قۇرامدا قالدىرۋ، جاستار كومانداسىندا ويناتۋ نەمەسە ۋاقىتشا جالعا جىبەرۋ ماسەلەسىن شەشۋى ءتيىس.