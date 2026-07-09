ەلەۋسىنوۆتىڭ مەنەدجەرى سپورتشىنىڭ قاماۋعا الىنۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. قازاقپارات - بوكستان وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ مەنەدجەرى زيا اليەۆ كەيىنگى جاڭالىقتار سپورتشىنىڭ مانسابىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن ايتتى.
مەنەدجەر بۇل جاعداي دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ شارشى الاڭداعى بولاشاعىنا كەسىرىن تيگىزبەيدى دەگەن پىكىردە. سونىمەن قاتار، ول بوكسشى ماس كۇيدە بولعانىنا سەنبەيتىنىن مالىمدەدى.
«بۇل قالاي اسەر ەتۋى كەرەك؟ ەشقانداي اسەرى بولمايدى. دانيار تىزگىنگە ماس كۇيدە وتىردى دەگەنگە سەنبەيمىن. قانداي دا ءبىر انتيدەپرەسسانت ىشكەن بولار. قىستا دا ونىڭ وتباسىلىق جاعدايىنا بايلانىستى قيىندىقتار بولدى، ءبىز ونىمەن سويلەسىپ، تالقىلاعانبىز. ومىرىندە بولىپ جاتقان جاعدايلاردىڭ ءبارىن تىم اۋىر قابىلدايتىن سياقتى.
ەڭ باستىسى زارداپ شەككەندەر جوق. نەگىزى دانيار ماياميگە ۇشىپ كەلىپ، جاتتىعۋىن باستاۋى كەرەك ەدى، ويتكەنى تامىزدا Zuffa-دا جەكپە-جەك وتكىزۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىرمىز»، - دەدى اليەۆ Tengri Sport-قا بەرگەن سۇحباتىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جەلىدە وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆ ۇستالعان ءساتتىڭ سۋرەتى تارادى.
سوت مالىمەتىنشە، ە. الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە استانا قالاسىنىڭ كوشەلەرىمەن كولىك باسقارىپ كەلە جاتىپ، 3 جول اپاتىن جاساعان. سوت ە. -گە 20 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋ جانە 7 جىل مەرزىمگە كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى اكىمشىلىك جازا تاعايىندادى.