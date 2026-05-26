چەلسي نازار اۋدارعان داستان ساتپايەۆ مەكتەپ ءبىتىردى
استانا. قازاقپارات - 17 جاستاعى «قايرات» شابۋىلشىسى داستان ساتبايەۆ مەكتەپ ءبىتىردى. سونىمەن قاتار ول قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ارنايى اكادەميالىق گرانتىنا يە بولدى.
قاي ۋنيۆەرسيتەتكە گرانت الدى؟
داستان ساتپايەۆ ءۇشىن بيىلعى جىل ەرەكشە وقيعالارعا تولى بولدى. جاس شابۋىلشى مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىنىڭ باستى كەيىپكەرلەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ قانا قويماي، ەندى قازاقستانداعى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ بىرىندە ءبىلىم الۋعا ارنالعان ارنايى اكادەميالىق گرانت يەگەرى اتاندى.
گرانتتى قازاقستان سپورت جانە تۋريزم اكادەمياسى پرەزيدەنتى قايرات زاكيريانوۆ تابىستاپ، سپورت پەن ءبىلىمدى قاتار الىپ ءجۇرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، كاسىبي سپورتشى ءۇشىن الاڭداعى ناتيجە عانا ەمەس، ساپالى ءبىلىم دە ماڭىزدى.
«چەلسي» كلۋبىنا جول اشىق
سوڭعى ۋاقىتتا ساتپايەۆتىڭ ەسىمى قازاقستاندىق فۋتبول جانكۇيەرلەرى اراسىندا ءجيى ايتىلىپ ءجۇر. بۇعان ونىڭ الاڭداعى ويىنى عانا ەمەس، حالىقارالىق كلۋبتاردىڭ نازارىن اۋدارۋى دا سەبەپ. بۇعان دەيىن جاس فۋتبولشىعا اعىلشىننىڭ ايگىلى «چەلسي» كلۋبى قىزىعۋشىلىق تانىتقانى حابارلانعان ەدى. بۇل جاڭالىقتى جانكۇيەرلەر قازاقستان فۋتبولى ءۇشىن ماڭىزدى قادام رەتىندە قابىلدادى.
دەگەنمەن ازىرگە فۋتبولشىنىڭ لوندونعا كەتۋى اياسىندا اكادەميالىق گرانتتى قالاي پايدالاناتىنى بەلگىسىز. سوعان قاراماستان، سپورت ماماندارى ونىڭ بىلىمنەن قول ۇزبەي، كاسىبي مانساپپەن قاتار دامىتۋىنا مۇمكىندىك بار ەكەنىن ايتادى.
جاس شابۋىلشى تۋرالى پىكىر بىلدىرگەندەردىڭ قاتارىندا «قايراتتىڭ» بۇرىنعى ويىنشىسى ءارى قازاقستان جاستار قۇراماسىنىڭ ەكس-فۋتبولشىسى ايدار ارعىمبايەۆ تا بار. ول داستان ساتپايەۆتى قازاقستان فۋتبولى تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك جاس شابۋىلشىلاردىڭ ءبىرى دەپ باعالادى. بۇل پىكىر سپورت قاۋىمداستىعىندا قىزۋ تالقىلانىپ، جانكۇيەرلەر اراسىندا ءتۇرلى كوزقاراس تۋدىردى.
ال الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى جاس فۋتبولشىعا اق جول تىلەپ، ونىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە تابىسقا جەتەتىنىنە سەنىم بىلدىرۋدە.