LRT ىسكە قوسىلعانىنا ءبىر ايدان استى: نەندەي وزگەرىس بار؟
استانا. KAZINFORM – ەلوردادا ۇزاق كۇتكەن LRT جەلىسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىنان ءبىر ايدان استى. وسى قىسقا مەرزىم ىشىندە جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىن 1 ميلليوننان استام جولاۋشى پايدالانىپ ۇلگەردى.
جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ قالا ىشىندەگى قوزعالىستى جەڭىلدەتىپ، ۋاقىتتى ايتارلىقتاي قىسقارتىپ جاتقانى بايقالادى. دەگەنمەن، جوبانىڭ تەحنيكالىق ارتىقشىلىعىمەن قاتار، ونىڭ ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى مەن ءوزىن-ءوزى اقتاۋ مەرزىمى قوعامدا ءالى دە قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.
El.kz ءتىلشىسى رەلس بويىمەن ءجۇرىپ ءوتىپ، جوبانىڭ العاشقى ناتيجەسى مەن جولاۋشىلاردىڭ شىنايى پىكىرىن ءبىلىپ قايتتى.
جالپى ۇزىندىعى 22,4 شاقىرىمدى قۇرايتىن جاڭا LRT جەلىسى اۋەجايدان باستاۋ الىپ، قابانباي باتىر داڭعىلى، «Mega Silk Way»، بوتانيكالىق باق، «Abu Dhabi Plaza»، مينيسترلىكتەر ءۇيى، ۇلتتىق مۋزەي جانە «نۇرلى جول» ۆوكزالى سياقتى ەلوردانىڭ ەڭ نەگىزگى نۇكتەلەرىن ءوزارا بايلانىستىرىپ تۇر. مارشرۋتتى باسىنان اياعىنا دەيىن شامامەن 40 مينۋتتا ءجۇرىپ وتۋگە بولادى.
«كۇن سايىن Mega Silk Way ماڭىنان وتىرىپ، سىعاناق ايالداماسىنا دەيىن بارامىن. قازىر بۇل جولعا شامامەن 8 مينۋت قانا كەتەدى. بۇرىن اۆتوبۋسپەن جۇرگەندە 15 مينۋتتاي ۋاقىتىمدى جۇمسايتىنمىن. جۇمىسىم Mega Silk Way ماڭىندا، ال ءۇيىم سىعاناق جاقتا بولعاندىقتان، LRT مەن ءۇشىن وتە ىڭعايلى كولىككە اينالدى»، - دەيدى ەلوردا تۇرعىنى.
ءيا، ەلوردا حالقى جاڭا جەلىنىڭ ءتيىمدى تۇسىنا ەندى باعا بەرىپ جاتىر. ويتكەنى استانادا مەملەكەتتىك قابىلداۋ، پرەزيدەنت ساپارى جيى بولادى. سوندايدا قالاداعى نەگىزگى كوشەلەر جابىلىپ، كەپتەلىس پايدا بولادى. وسى جولى اۋەجاي مەن نۇرلى جول ۆوكزالى اراسىندا تۇراتىن تۇرعىندار ۇيىنە كەپتەلىسسىز جەتتى.
قالا اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، قازىر LRT- نى كۇنىنە شامامەن 60-70 مىڭ ادام پايدالانادى. سەنبى-جەكسەنبى كۇندەرى 100 مىڭ ادام قاتىنايدى. LRT دا 06:00- 9:00 اراسىندا ادام قاراسى كوپ. ودان كەيىن 12:00-14:00 اراسىندا، سودان كەيىن كەشكى ۋاقىتتا جولاۋشى كوبەيەدى.
جەلىدە تۇراقتى تۇردە 15 پويىز قاتىنايدى، ال تاعى 4 پويىز رەزەرۆتە تۇر. قوزعالىس ينتەرۆالى - 5-6 مينۋت. پويىزداردىڭ ەڭ جوعارى جىلدامدىعى ساعاتىنا 80 شاقىرىمعا دەيىن جەتسە، ورتاشا جىلدامدىعى ساعاتىنا 50-60 شاقىرىمدى قۇرايدى.
16-مامىردان باستالعان العاشقى ەكى اپتانىڭ وزىندە-اق جولاۋشى سانى 1 ميلليوننان اسىپ، جوبا قازىناعا 200 ميلليون تەڭگەدەن استام تابىس اكەلگەن.
الايدا، جوبانىڭ جالپى قۇنى 900 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىنىن ەسكەرسەك، ونىڭ ءوزىن-ءوزى اقتاۋ مەرزىمى ۇلكەن ساۋال تۋدىرادى. قاراپايىم ماتەماتيكالىق ەسەپكە سالساق: كۇنىنە 75 مىڭ ادامدى 200 تەڭگەلىك جول اقىسىنا كوبەيتكەندە، كۇندىك تابىس 15 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. دەمەك، باستاپقى 900 ميلليارد تەڭگەنى قايتارۋ ءۇشىن 61200 كۇن، ياعني تۋرا 168 جىل كەرەك.
ايتا كەتەيىك، 168 جىلدىق بولجام - تەك تازا قۇرىلىس شىعىنى. بۇدان بولەك، كۇندەلىكتى تۇتىنىلاتىن ەلەكتر ەنەرگياسى، جۇزدەگەن قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسى، ۆاگوندار مەن ينفراقۇرىلىمدى جوندەۋ شىعىنى تاعى بار. ءبىراق الدا LRT - نىڭ سىعاناق پەن شىڭعىس ايتماتوۆ كوشەسىنە قاراي، ەلوردا مەن قوسشى قالاسىن جالعايتىن جاڭا رەلسى اشىلاتىنىن ەسكەرسەك، پايدا ءبىز ويلاعاننان كوپ بولۋى مۇمكىن.