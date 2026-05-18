KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    LRT ىسكە قوسىلعاننان بەرى جولاۋشىلار سانى 180 مىڭعا جەتتى

    استانا. KAZINFORM - كەشە 100 مىڭ جولاۋشى LRT- مەن ءجۇرىپ وتكەن. بۇل جوبالىق وتكىزۋ مۇمكىندىگىنەن جوعارى. بۇل تۋرالى CTS باسقارما ءتوراعاسى اسىلبەك دۇيسەبايەۆ ايتتى.

    f
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    ونىڭ سوزىنشە، قازىر جولاۋشىلار اعىنى ەكى ەسە ازايدى.

    - وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، LRT جۇيەسى تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان جانە جۇرگىزۋشىسىز جۇرەدى. سول سەبەپتى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋدى سۇرايمىز. ويتكەنى كەيبىر ارەكەتتەر پويىزداردىڭ توقتاۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. بۇگىن ەشقانداي ەرەجە بۇزۋشىلىق بايقالعان جوق، قوزعالىس قالىپتى، - دەدى اسىلبەك دۇيسەبايەۆ.

    ەسكە سالساق، 16-مامىردا پرەزيدەنت Astana LRT جۇمىسىن ىسكە قوستى.

    LRT جۇيەسىنىڭ العاشقى جولاۋشىسى رەتىندە پرەزيدەنتكە 001 سەريالى كارتا بەرىلدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ LRT قۇرىلىسىن ودان ارى جالعاستىرۋدى تاپسىردى.

    LRT جۇيەسىندە جولاۋشىلار تاراپىنان قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزۋ جاعدايلارى تىركەلگەنى بەلگىلى بولدى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور