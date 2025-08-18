LRT نەگىزگى جەلىسىندە رەلستەردى توسەۋ جۇمىستارى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - جالپى ۇزىندىعى 22,4 شاقىرىم بولاتىن LRT نەگىزگى جەلىسىندە رەلستەردى توسەۋ جۇمىستارى اياقتالدى. بۇل ەلوردانىڭ ستراتەگيالىق كولىك جوباسى قۇرىلىسىنداعى نەگىزگى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى.
بارلىعى № 101- 118 ستانتسيا ارالىعىندا جانە ولاردىڭ ارالىقتارىندا 89600 پوگوندىق مەتر رەلس توسەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا رەلستەردى دانەكەرلەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، ودان كەيىن ولاردىڭ سوڭعى بەكىتۋى باستالادى.
- قۇرىلىس بارىسىندا قۇرامىندا تەمىر مولشەرى جوعارى كومىرتەكتى بولاتتان جاسالعان رەلستەر قولدانىلدى. ولار جىكسىز توسەۋ تەحنولوگياسى تاسىلىمەن الدىن الا كەرنەلگەن شپالدارعا زاماناۋي DTVII2-1 بەكىتۋ جۇيەسى ارقىلى ورناتىلدى. ايتىلعان تەحنولوگيا جىلجىمالى قۇرامنىڭ قوزعالىسى كەزىندە شۋ مەن ءدىرىل دەڭگەيىن ەداۋىر تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە جولاۋشىلار مەن جاقىن ماڭداعى اۋدان تۇرعىندارىنا قولايسىز جاعداي تۋعىزباۋ ءۇشىن جاسالعان، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
بۇدان ءارى توتەنشە جاعدايلار كەزىندە جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن ەۆاكۋاتسيالىق پلاتفورمالاردى ورناتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
ايتا كەتەلىك CTS جانە قىتاي ماماندارى استانادا LRT جوباسىن ىسكە اسىرۋعا كىرىسكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.