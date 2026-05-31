LRT ەكى اپتادا 1 ميلليون جولاۋشىنى تاسىمالدادى
استانا. قازاقپارات - LRT عا كۇن سايىن شامامەن 75 مىڭعا دەيىن جولاۋشى مىنەدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، LRT اشىلعان ساتتەن باستاپ ەكى اپتا ىشىندە جولاۋشىلار اعىنى 1 ميلليون ادامعا جەتتى. كۇن سايىن جولاۋشىلار سانى شامامەن 65-75 مىڭ ادامدى قۇرايدى.
- بۇل كورسەتكىش قالالىق رەلستى كولىكتىڭ جاڭا ءتۇرى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى اراسىندا سۇرانىسقا يە ەكەنىن كورسەتەدى. LRT- نى بەلسەندى پايدالانىپ، جاڭا كولىك جۇيەسىنە سەنىم ارتقانى ءارى ينفراقۇرىلىمعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراعانى ءۇشىن جولاۋشىلارعا العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
اكىم اتاپ وتكەندەي، قوسشى باعىتىنداعى LRT- نىڭ ەكىنشى كەزەڭى قولعا الىندى.
- LRT- نىڭ قوسشى باعىتى بويىنشا ەكىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋ جۇمىسى باستالدى. جوبانىڭ جۇزەگە اسۋى كولىك ينفراقۇرىلىمىن ودان ءارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ جازدى شاھار باسشىس Instagram-داعى پاراقشاسىندا.
ەسكە سالساق، 16-مامىردا پرەزيدەنت Astana LRT جۇمىسىن ىسكە قوستى.
LRT جۇيەسىنىڭ العاشقى جولاۋشىسى رەتىندە پرەزيدەنتكە 001 سەريالى كارتا بەرىلدى.
18-مامىرداعى جاعداي بويىنشا، LRT ىسكە قوسىلعاننان بەرى جولاۋشىلار سانى 180 مىڭعا جەتتى.
وسىعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك LRT جوباسى تولىق ىسكە اسسا، ۇزىندىعى 100 شاقىرىمعا جەتەتىنىن ايتتى.