KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    LRT ەكى اپتادا 1 ميلليون جولاۋشىنى تاسىمالدادى

    استانا. قازاقپارات - LRT عا كۇن سايىن شامامەن 75 مىڭعا دەيىن جولاۋشى مىنەدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك مالىمدەدى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    ونىڭ سوزىنشە، LRT اشىلعان ساتتەن باستاپ ەكى اپتا ىشىندە جولاۋشىلار اعىنى 1 ميلليون ادامعا جەتتى. كۇن سايىن جولاۋشىلار سانى شامامەن 65-75 مىڭ ادامدى قۇرايدى.

    - بۇل كورسەتكىش قالالىق رەلستى كولىكتىڭ جاڭا ءتۇرى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى اراسىندا سۇرانىسقا يە ەكەنىن كورسەتەدى. LRT- نى بەلسەندى پايدالانىپ، جاڭا كولىك جۇيەسىنە سەنىم ارتقانى ءارى ينفراقۇرىلىمعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراعانى ءۇشىن جولاۋشىلارعا العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.

    اكىم اتاپ وتكەندەي، قوسشى باعىتىنداعى LRT- نىڭ ەكىنشى كەزەڭى قولعا الىندى.

    - LRT- نىڭ قوسشى باعىتى بويىنشا ەكىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋ جۇمىسى باستالدى. جوبانىڭ جۇزەگە اسۋى كولىك ينفراقۇرىلىمىن ودان ءارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ جازدى شاھار باسشىس Instagram-داعى پاراقشاسىندا.

    ەسكە سالساق، 16-مامىردا پرەزيدەنت Astana LRT جۇمىسىن ىسكە قوستى.

    LRT جۇيەسىنىڭ العاشقى جولاۋشىسى رەتىندە پرەزيدەنتكە 001 سەريالى كارتا بەرىلدى.

    18-مامىرداعى جاعداي بويىنشا، LRT ىسكە قوسىلعاننان بەرى جولاۋشىلار سانى 180 مىڭعا جەتتى.

    وسىعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك LRT جوباسى تولىق ىسكە اسسا، ۇزىندىعى 100 شاقىرىمعا جەتەتىنىن ايتتى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور