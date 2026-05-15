    ل ر ت-دا ءجۇرۋ تاريفى وزگەرە مە

    استانا. KAZINFORM - ەلوردا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ LRT دا ءجۇرۋ تاريفىن كوتەرۋ جوسپاردا جوق ەكەنىن ايتتى.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر LRT دا جول ءجۇرۋ تاريفى قانشالىقتى سۋبسيديالاناتىنىن سۇرادى.

    - سۋبسيديالارعا كەلەتىن بولساق، بۇل باعىتتا تولىق زەرتتەۋگە بەلگىلى ءبىر ۋاقىت قاجەت ەتەدى، ياعني ناقتى تۇسىنىك بولۋى ءۇشىن LRT مارشرۋتى تولىق ىسكە قوسىلۋى كەرەك. قازىر باعاسى وزگەرىسسىز قالدى، - دەدى ە. وتەبايەۆ.

    سونىمەن قاتار ول قوعامدىق كولىك كوپ جاعدايدا ءوزىن-ءوزى اقتامايتىنىن ايتتى.

    - سەبەبى قوعامدىق كولىكتەر ۇنەمى الەۋمەتتىك باعىتتا جۇزەگە اسىرىلادى. سوندىقتان قازىر جوبانىڭ ءوزىن-ءوزى اقتاۋى تۋرالى ايتۋ ءالى ەرتە. جالپى، LRT قۇنىن كوتەرۋ جوسپاردا جوق. ونىڭ تاريفى 200 تەڭگە جانە قوسشى باعىتىندا دا وسى باعا بولادى،-دەدى اكىمنىڭ ورىنباسارى.

    ەسكە سالساق، LRT جولاۋشىلار ءۇشىن 16-17 مامىردا اشىلادى. كولىك كۇن سايىن ساعات 06:00 دەن 23:00 گە دەيىن قاتىنايدى. وپەراتوردىڭ باعالاۋىنشا، جوبا ىسكە قوسىلعان العاشقى كەزەڭدە تاۋلىگىنە 25 مىڭنان 45 مىڭعا دەيىن جولاۋشى تاسىمالدانادى.

    وندا جول ءجۇرۋ تاريفى 200 تەڭگە دەپ بەكىتىلگەن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور