لۋۆرداعى ۇرلىقتى جاعدايى تومەن اۋدانداردان شىققان ۇساق قىلمىسكەرلەر جاساعان
استانا. KAZINFORM - لۋۆرعا جاسالعان ۇرلىق ارەكەتىن كاسىبي قاراقشىلار ەمەس، پاريجدىڭ الەۋمەتتىك جاعدايى تومەن اۋداندارىنان شىققان ۇساق قىلمىسكەرلەر جاساعان.
بۇل تۋرالى قالا پروكۋرورى لور بەككو مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى The Guardian.
پاريج پروكۋرورىنىڭ ايتۋىنشا، ۇستالعاندار بۇرىن تەك ۇساق ۇرلىق جاساعانى ءۇشىن سوتتالعان. ولاردىڭ ارەكەتتەرى ۇيىمداسقان قىلمىس ادىستەرىنە سايكەس كەلمەيدى، بۇعان توناۋ بارىسىندا جىبەرىلگەن كوپتەگەن قاتەلىكتەر دالەل.
- بۇل مۇلدەم داعدىلانباعان قىلمىستىق ارەكەت، ءبىراق ونى ادەتتە ۇيىمداسقان قىلمىستىڭ جوعارى ەشەلوندارىمەن بايلانىستىرمايمىز، - دەدى بەككو.
قاراقشىلاردىڭ كاسىبي ەمەس ەكەنىن ولاردىڭ قاشىپ بارا جاتقاندا ەڭ قۇندى قازىنا - التىن مەن قىمبات تاستاردان جاسالعان ەۆگەنيا پاتشايىمنىڭ ءتاجىن ءتۇسىرىپ الىپ، ونى سول كۇيى قالدىرىپ كەتكەنى دالەلدەيدى.
سونداي-اق قىلمىسكەرلەر وقيعا ورنىندا د ن ق ىزدەرى قالۋى مۇمكىن قۇرال-سايمانداردى دا تاستاپ كەتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، لۋۆرداعى ۇرلىققا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن بەس ادام تۇتقىندالعان، الايدا زەرگەرلىك بۇيىمدار ءالى تابىلعان جوق.
بۇعان دەيىن پاريجدە لۋۆر مۇراجايىندا باعالى بۇيىمدار ۇرلانعانى حابارلانعان ەدى.
فرانتسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون لۋۆرداعى زەرگەرلىك بۇيىمداردىڭ ۇرلانعانىنا جاۋاپ بەرىپ، ولاردىڭ قايتارىلىپ، كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ايتتى.
ال وسىدان بۇرىن دۋروۆ لۋۆردان ۇرلانعان زەرگەرلىك بۇيىمداردى ساتىپ الۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.