لۋۆرداعى ۇرلىق تۋرالى فيلم تۇسىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق رەجيسسەر لۋۆردا بولعان ەڭ تانىمال ۇرلىق وقيعاسى تۋرالى تريللەرگە ۇقساس دەرەكتى فيلم ءتۇسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى BILD.
The Hollywood Reporter گازەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل دەرەكتى فيلم ۇرلىققا قاتىستى تەرگەۋدى جانە قىلمىسكەرلەردى ىزدەستىرۋ بارىسىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كورسەتەدى دەپ كۇتىلەدى. سونداي-اق ۇرلانعان اشەكەيلەردىڭ قايدا كەتۋى مۇمكىن ەكەندىگى - قارا نارىقتان باستاپ انتۆەرپەندەگى گاۋھار ساۋداسىنا دەيىن - زەرتتەلەتىن بولادى.
جوباعا امەريكالىق رەجيسسەر ار دجەي كاتلەر مەن فرانسۋز دەرەكتى فيلم جاساۋشىسى لوران بۋزەرو جەتەكشىلىك ەتەدى. ولار قازىردىڭ وزىندە ترۋ- كرايم جانرى مەن تريللەردىڭ قوسپاسى بولاتىن ءفيلمدى ءتۇسىرىپ جاتىر. فيلم پوليتسيا تەرگەۋشىلەرىنىڭ جۇمىسىن كورسەتۋدى ماقسات ەتەدى. اۆتورلاردىڭ ايتۋىنشا، فيلمگە وقيعا كۋاگەرلەرى، مۋزەي قىزمەتكەرلەرى مەن قالا تۇرعىندارى دا قاتىسادى.
ەسكە سالا كەتسەك، لۋۆرعا 19-قازان كۇنى تاڭەرتەڭ ۇرىلار ءتۇستى. قىلمىسكەرلەر جەتى مينۋت ىشىندە قۇنى 88 ميلليون ەۋرو بولاتىن اشەكەيلەر مەن قىمبات بۇيىمداردى ۇرلاپ كەتكەن. ءبىر اپتادان كەيىن بىرنەشە كۇدىكتى قولعا ءتۇستى. ۇرلىقتان كەيىن مۋزەي زالدارىنىڭ شامامەن ۇشتەن بىرىندە بەينەباقىلاۋ كامەرالارى جوق ەكەنى، ال بار دابىل جۇيەسى ىسكە قوسىلماعانى بەلگىلى بولدى.
ۇرلىقتان ءبىر اي وتكەن سوڭ ەكى بەلگيالىق تاعى دا لۋۆردىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىن الداپ ءوتۋدى ءساتتى ىسكە اسىردى.
پاريج پروكۋرورى لور بەككونىڭ ايتۋىنشا، لۋۆرعا جاسالعان شابۋىلدى كاسىبي ۇرىلارى ەمەس، قالانىڭ قولايسىز اۋداندارىنان شىققان ۇساق قىلمىسكەرلەر جاساعان.
بۇعان دەيىن لۋۆر 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 100 بەينەكامەرا ورناتاتىنى حابارلانعان ەدى.