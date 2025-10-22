لۋۆرداعى ۇرلىق: مۇراجاي شىعىنى 88 ميلليون ەۋروعا باعالاندى
پاريج پروكۋرورى لورا بەككونىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جەكسەنبىدە لۋۆر مۇراجايىنان ۇرلانعان باعالى جادىگەرلەردىڭ جالپى قۇنى 88 ميلليون ەۋرو بولىپ باعالانعان، دەپ حابارلايدى Kazinform يتاليالىق Agenzianova.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ.
- لۋۆر كۋراتورى زالالدى 88 ميلليون ەۋرو دەپ باعالادى، - دەدى پروكۋرور RTL تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ول بۇل سومانى «ەرەكشە ەلەڭ ەتەرلىك» دەپ اتاپ ءوتتى، دەگەنمەن «بۇل ماتەريالدىق شىعىندى تاريحي شىعىنمەن ەش سالىستىرۋعا كەلمەيدى» دەگەن ويىن جەتكىزدى پروكۋرور.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىلمىسكەرلەر بۇل باعالى بۇيىمداردى قايتا بالقىتىپ، ساتقان جاعدايدا دا مۇنداي ءىرى سوماعا يە بولا الماس ەدى.
- ولار مۇنداي ارەكەتكە بارسا، وزدەرىنە دە، ادامزاتتىڭ مادەني مۇراسىنا دا ۇلكەن زيان كەلتىرەر ەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى بەككو.
قازىرگى تاڭدا پاريج پروكۋراتۋراسى ۇرلىققا قاتىسى بار كۇدىكتىلەردى انىقتاۋ جانە قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتىن اشكەرەلەۋ باعىتىندا تەرگەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن پاريجدە لۋۆر مۇراجايىندا باعالى بۇيىمدار ۇرلانعانى حابارلانعان ەدى.
فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون لۋۆرداعى زەرگەرلىك بۇيىمداردىڭ ۇرلانعانىنا جاۋاپ بەرىپ، ولاردىڭ قايتارىلىپ، كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ايتتى.
ال وسىدان بۇرىن دۋروۆ لۋۆردان ۇرلانعان زەرگەرلىك بۇيىمداردى ساتىپ الۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.