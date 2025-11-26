لۋۆر ءىسى: تاعى ءتورت ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - پاريج پروكۋراتۋراسىنىڭ حابارلاۋىنشا، لۋۆر ۇرلىعىنا قاتىستى 38 بەن 39 جاستاعى ەكى ەر ادام جانە 31 مەن 40 جاستاعى ەكى ايەل سۇراق الۋ ءۇشىن ۇستالدى، دەپ حابارلايدى DW.
فرانسيا پوليتسياسى لۋۆرداعى وقيعادان بەس اپتا وتكەن سوڭ تاعى ءتورت كۇدىكتىنى ۇستادى.
- بۇل پاريج ايماعىنان شىققان 38 جانە 39 جاستاعى ەكى ەر ادام مەن 31 جانە 40 جاستاعى ەكى ايەل، - دەدى 25 -قاراشا كۇنى پاريجدىڭ باس پروكۋرورى لورا بەككو.
AFP كەلتىرگەن بەككونىڭ مالىمدەمەسىندە 19-قازاندا بولعان لۋۆردى توناۋعا ۇستالعانداردىڭ قانداي قاتىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنى كورسەتىلمەگەن. فرانسيا زاڭناماسىنا سايكەس، تەرگەۋ ماقساتىندا باستاپقى قاماۋدا ۇستاۋ 96 ساعاتقا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن.
29-قازاندا باستالعان تەرگەۋ اياسىندا بۇعان دەيىن تاعى ءتورت ادامعا ايىپ تاعىلعان. ولاردىڭ اراسىندا مۋزەيدى تونادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن 35, 37 جانە 39 جاستاعى ءۇش ەر ادام بار. ءتورتىنشى كۇدىكتى 38 جاستاعى ايەل قىلمىسقا قاتىسى بار دەپ كۇدىككە ءىلىنىپ وتىر.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، قىلمىسكەرلەر 19-قازاندا كۇندىز لۋۆرعا جۇك كولىگىنە ورناتىلعان جىلجىمالى باسپالداقتى پايدالانىپ كىرگەن. ولار تەرەزەنى كەسكىش قۇرالمەن بۇزىپ، مۋزەيگە كىرگەن. قىلمىس ورنىنان قاشىپ بارا جاتىپ، باسپالداقتان تۇسكەن كەزدە گاۋھار جانە زۇبارجاتپەن كومكەرىلگەن ءتاجدى ءتۇسىرىپ العان، الايدا سەگىز باسقا ەكسپوناتتى الىپ كەتكەن.
جالپى بارلىعى 8 زات قولدى بولعان. ولاردىڭ اراسىندا ماريا- لۋيزا كوللەكتسياسىنداعى القا مەن سىرعا، ماريا-امەليا جانە گورتەنزيا توپتامالارىنان الىنعان القا، سىرعا جانە ءتاج بار. سونداي-اق يمپەراتريتسا ەۆگەنياعا تيەسىلى كوللەكتسيادان ەكى بروش (ونىڭ ءبىرى - رەليكۆاريي بروشى)، كورساجعا تاعاتىن بانتيك جانە ءتاج جوعالعان.
ايتا كەتەلىك مۇراجاي شىعىنى 88 ميلليون ەۋروعا باعالاندى. سونىمەن قاتار لۋۆرداعى ۇرلىق تۋرالى فيلم تۇسىرىلەدى. لۋۆردا 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 100 بەينەكامەرا ورناتىلادى.