11:39, 11 - تامىز 2025 | GMT +5
گۇلناز بورىبايەۆا بوكستان جاستار اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتىندا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - بانگكوك قالاسىندا (تايلاند) بوكستان جاستار اراسىنداعى (U22) ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق جەكپە- جەكتەرى باستالدى. العاشقى بولىپ گۇلناز بورىبايەۆا ەل قورجىنىنا التىن جۇلدەنى سالدى.
ايەلدەر اراسىندا 48 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا سىنعا تۇسكەن گۇلناز ۇزدىك اتانىپ، جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. شەشۋشى جەكپە-جەكتە وتانداسىمىز وزبەكستاندىق روبياحون باحتيەروۆادان باسىم ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، فينالدىق كەزەڭدە تاعى ءۇش بوكسشىمىز باقىت سەيدىش (70 كەلىگە دەيىن)، شۇعىلا ءنالىباي (75 كەلىگە دەيىن) جانە اسەل توقتاسىن (80 كەلىدەن جوعارى) باق سىنايدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن 22 جاسقا دەيىنگى بوكسشىلار سايىسقا تۇسەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.