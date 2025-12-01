جۋرناليست گۇلنار باجكەنوۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى Orda.kz باس رەداكتورى گۇلنار باجكەنوۆانىڭ ۇستىنەن بىرنەشە رەت ادەيى جالعان اقپارات تاراتتى دەگەن دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى.
- تۇسكەن ارىزدار بويىنشا و. رەسۋرسىنىڭ باس رەداكتورى، ازاماتشا ب. -عا قاتىستى بىرنەشە رەت جانە قاساقانا جالعان اقپارات تاراتۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ىستەر تىركەلدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، تەرگەۋ ارەكەتتەرى اياسىندا ارىزدانۋشىلاردىڭ كەلتىرگەن ءۋاجى مۇقيات تەكسەرىلىپ جاتىر. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، 2024 -جىلعى ءبىر جازبادا قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ قىزمەتكەرى پارا العان كەزدە ۇستالدى دەگەن جالعان اقپارات تاراعان.
- مۇنىڭ شىندىققا جاناسپايتىنى انىقتالدى. وسىلايشا، ب. -نىڭ ارەكەتى بۇل قىزمەتكەردىڭ كاسىبي بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرىپ، قوعامدا ونىڭ قىزمەتىنە قاتىستى جالعان پىكىر قالىپتاستىردى. باسقا ءبىر جازبادا دا مۇلىك داۋىنا قاتىستى كەلتىرىلگەن زالالدىڭ كولەمى مەن سەبەپتەرى تۋرالى بۇرمالانعان ءارى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىن دەرەكتەر جاريالانعان. بۇل دا قوعامدى جاڭىلىستىرىپ، ارىزدانۋشىنىڭ ىسكەرلىك بەدەلىنە ايتارلىقتاي زارداپ كەلتىرگەن، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
بۇعان قوسا، وتكەن جىلدارداعى باسقا دا جاريالانىمدارعا قاتىستى زارداپ شەككەندەردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل ماتەريالدار دا جالعان نەمەسە قوعامدى اداستىرۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىك بار.
ازاماتشا ب. -نىڭ تۇرعىلىقتى جەرى مەن جۇمىس ورنىندا تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاريالانعان جالعان مالىمەتتەردىڭ دايىندالۋى مەن تارالۋىن انىقتاۋ ءۇشىن ەلەكتروندى قۇرىلعىلار مەن ماتەريالدار الىنىپ جاتىر.
تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. بارلىق ءمان-جاي زاڭ اياسىندا انىقتالادى.
اۆتور
مەيىرمان لەس