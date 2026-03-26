ەلەنا رىباكينا مايامي تۋرنيرىنەن كەيىن ەرەكشە ناتيجەگە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مايامي (ا ق ش) WTA 1 000 تۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىققان قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 2-راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا رەكورد ورناتتى.
قازاقستاندىق تەننيسشى سپورتتىق جولىندا WTA 1000 جارىستارىندا 13 رەت جارتىلاي فينالعا جولداما الدى.
وسىلايشا، ە. رىباكينا ازيا ەلدەرى بويىنشا ۇزدىك كورسەتكىشتى جاڭارتتى. 2009 -جىلى WTA 1000 دوداسى باستالعاننان بەرى قىتايلىق لي نا بۇعان دەيىن 12 رەت جارتىلاي فينالعا شىققان ەدى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىق سپورتشى 2009 -جىلدان بەرى ينديان- ۋەللس پەن ماياميدە بىرنەشە ماۋسىم قاتارىنان جارتىلاي فينالعا وتكەن ءۇشىنشى تەننيسشى اتاندى. ءسويتىپ، ول رەسەيلىك ماريا شاراپوۆا مەن بەلارۋستىك ۆيكتوريا ازارەنكونىڭ جەتىستىگىن قايتالادى.
وعان قوسا امەريكالىق دجەسسيكا پەگۋلامەن وتكەن شيرەك فينالدىق ماتچتا ەلەنا 15 ەيس جاسادى. بۇل دا - وسى دوداداعى بيىلعى وزىق كورسەتكىش.
ەلەنا رىباكينا فينالعا شىعۋ ءۇشىن مايامي ءتۋرنيرىنىڭ وتكەن جىلعى چەمپيونى، الەمنىڭ 1-راكەتكاسى، بەلارۋس وكىلى ارينا سوبولەنكومەن تالاسادى.
قارسىلاستار وسىعان دەيىن 16 رەت كەزدەسكەن. ەسەپ - 9:7، سوبولەنكونىڭ پايداسىندا.
بيىل اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا رىباكينا جەڭسە، كەيىن ينديان- ۋەللستە سوبولەنكو قارىمتا قايىردى.
ە. رىباكينا WTA Live رەيتينگىسىندە قازىرگى كەزدە ۇپاي سانىن 8108 گە جەتكىزدى. كوش باسىنداعى ا. سوبولەنكونىڭ ەنشىسىندە 10415 ۇپاي بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن مايامي تۋرنيرىندە ەلەنا رىباكينانىڭ كامبەكپەن جارتىلاي فينالعا شىققانىن جازعان بولاتىنبىز.