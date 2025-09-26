ەلەنا رىباكينا بەيجىڭ تۋرنيرىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 10-راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا بەيجىڭ (قىتاي) WTA 1000 ءتۋرنيرىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا جولداما الدى.
جارىستىڭ 8-راكەتكاسى بولىپ تىركەلگەن قازاقستاندىق تەننيسشى ەكىنشى اينالىمدا رەيتينگىدە 90-ساتىداعى امەريكالىق كەتي ماكنەلليمەن كورتقا شىقتى.
رىباكينا ءبىرىنشى پارتيانى ءوز ەسەبىنە جازدى - 7:5. ەكىنشىسىندە ماكنەللي ەسە قايىردى - 6:4. ءۇشىنشى، شەشۋشى سەتتە ەلەنا 3:0 ەسەبىمەن العا كەتتى. اقىرى سول باسىمدىلىقتان ايىرىلعان جوق - 6:3
ەكى ساعات 30 مينۋتقا سوزىلعان تارتىستى باسەكەدە رىباكينا 8 ەيسپەن بىرگە 11 برەيك- پوينتتىڭ تورتەۋىىن پايدالاندى. ماكنەللي 2 ەيس، 3 برەيكپەن كوزگە ءتۇستى.
ەلەنا رىباكينا ءۇشىنشى اينالىمدا رەيتينگىدە 66-ورىنداعى گەرمانيالىق ەۆا ليسپەن كەزدەسەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رىباكينانىڭ بەيجىڭدەگى تۋرنيردىڭ ەكىنشى اينالىمىندا كىممەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.