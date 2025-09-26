ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:28, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلەنا رىباكينا بەيجىڭ تۋرنيرىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا شىقتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 10-راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا بەيجىڭ (قىتاي) WTA 1000 ءتۋرنيرىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا جولداما الدى.

    Рибакина
    Фото: Оlympic.kz

    جارىستىڭ 8-راكەتكاسى بولىپ تىركەلگەن قازاقستاندىق تەننيسشى ەكىنشى اينالىمدا رەيتينگىدە 90-ساتىداعى امەريكالىق كەتي ماكنەلليمەن كورتقا شىقتى.

    رىباكينا ءبىرىنشى پارتيانى ءوز ەسەبىنە جازدى - 7:5. ەكىنشىسىندە ماكنەللي ەسە قايىردى - 6:4. ءۇشىنشى، شەشۋشى سەتتە ەلەنا 3:0 ەسەبىمەن العا كەتتى. اقىرى سول باسىمدىلىقتان ايىرىلعان جوق - 6:3

    ەكى ساعات 30 مينۋتقا سوزىلعان تارتىستى باسەكەدە رىباكينا 8 ەيسپەن بىرگە 11 برەيك- پوينتتىڭ تورتەۋىىن پايدالاندى. ماكنەللي 2 ەيس، 3 برەيكپەن كوزگە ءتۇستى.

    ەلەنا رىباكينا ءۇشىنشى اينالىمدا رەيتينگىدە 66-ورىنداعى گەرمانيالىق ەۆا ليسپەن كەزدەسەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رىباكينانىڭ بەيجىڭدەگى تۋرنيردىڭ ەكىنشى اينالىمىندا كىممەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار