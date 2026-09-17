مەملەكەتتىك ورگاندار سۇراعان قارجىنىڭ 5 تريلليون تەڭگەسى نەگىزسىز بوپ شىقتى - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2027 -جىلعى بيۋدجەتتى قالىپتاستىرۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ورگاندار 36,9 تريلليون تەڭگەگە ءوتىنىم جاساعان.
ناتيجەسىندە 30,2 تريلليون تەڭگە شىعىس قانا قولداۋ تاۋىپ، شامامەن 6,7 تريلليون تەڭگە بيۋدجەتكە ەنگىزىلگەن جوق. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ايتىپ بەردى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ كەزىندە باسىمدىعى جوعارى شىعىستارعا نازار اۋدارىلعان.
- قاجەتتىلىكتەر ءارقاشان بيۋدجەت مۇمكىندىكتەرىنەن اسىپ تۇسەدى. سوندىقتان ءدا بىزدىڭ مىندەتىمىز - قولدا بار قاراجاتتى ءبولۋ عانا ەمەس، شىن مانىندە قاجەتتى شىعىستار مەن جوبالاردى ىرىكتەپ الۋ. بارلىق ۇسىنىستار جان-جاقتى قارالىپ، ولاردىڭ ىشىنەن ەڭ قاجەتتىلەرى ىرىكتەلدى،-دەدى ابزال بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا وتكەن بيۋدجەت تانىستىرىلىمىندا.
2027-جىلعا مەملەكەتتىك ورگاندار باستاپقىدا 36,9 تريلليون تەڭگە مالىمدەگەن بولاتىن. تولىق پىسىقتاۋدان كەيىن 30,2 تريلليون تەڭگە عانا قولداۋ تاپتى.
- وسىلايشا، شامامەن 6,7 تريلليون تەڭگە كولەمىندەگى شىعىستار بيۋدجەتكە كىرگەن جوق. ونىڭ ىشىندە 5,1 تريلليون تەڭگە - ءتىپتى نەگىزسىز شىعىستار ەدى. ولاردىڭ قاجەتتى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرى، ادىستەمەلەرى، تاريفتەرى جانە راستايتىن قۇجاتتارى جوق، سونداي-اق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرۋ قاجەتتىلىگى نەگىزدەلمەگەن،- دەدى ابزال بەيسەنبەك ۇلى.
قالعان 1,3 تريلليون تەڭگە - دامۋ جوسپارلارىنىڭ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋگە قاجەتتى شىعىستار. الايدا، بيۋدجەتتىڭ قولدا بار مۇمكىندىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ولاردى جوسپارلى كەزەڭدە قارجىلاندىرۋ مۇمكىن ەمەس.
بيۋدجەت شىعىستارىن وڭتايلاندىرۋدىڭ تاعى ءبىر تەتىگى رەتىندە بيۋدجەتتىك شولۋ ءتاسىلى قولدانىلىپ جاتىر. ونىڭ كومەگىمەن قولدانىستاعى شىعىستار قايتا قارالىپ، ۇنەمدەۋ مۇمكىندىكتەرى انىقتالادى.
بيىل جۇرگىزىلگەن بيۋدجەتتىك شولۋلار ناتيجەسىندە جاڭا بيۋدجەتتى قالىپتاستىرۋ كەزىندە شامامەن 3,1 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەۋ مۇمكىندىگى انىقتالعان.
- بيىل بيۋدجەتتىك شولۋلاردىڭ ناتيجەسىندە جاڭا بيۋدجەتتى قالىپتاستىرۋ كەزىندە شامامەن 3,1 ميلليارد تەڭگە قاراجاتتى ۇنەمدەلدى. اتاپ ايتقاندا، تالدامالىق جانە الەۋمەتتانۋلىق زەرتتەۋلەرگە، سونداي-اق سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلگەن اقپاراتتىق جۇيەلەردى جۇرگىزۋگە جۇمسالاتىن شىعىستار قايتا قارالدى. شارتسىز بازالىق شىعىستارعا دا جەكە تالداۋ جۇرگىزىلدى. باسىمدىعى تومەن شىعىستاردى قىسقارتۋ ناتيجەسىندە 44,4 ميلليارد تەڭگە وڭتايلاندىرىلدى،-دەدى ابزال بەيسەنبەك ۇلى.
بۇعان دەيىن قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ۇلتتىق قوردان ستراتەگيالىق جوبالارعا 5 تريلليون تەڭگە بولىنەتىنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق قازاقستان 2027-جىلى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن دامىتۋعا 3,7 تريلليون تەڭگە باعىتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر.