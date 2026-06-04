مەملەكەتتىك تۋدى بالكون مەن ءۇيدىڭ قاسبەتىنە ىلۋگە بولا ما
الماتى. KAZINFORM - ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ ماماندارى «مەملەكەتتىك تۋدى بالكون مەن ءۇي قاسبەتىنە ىلۋگە بولا ما؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، زاڭناما مەملەكەتتىك رامىزدەردى ازاماتتاردىڭ ەركىن قولدانۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىراق ول مىندەتتى تۇردە بەلگىلەنگەن تالاپتار مەن قۇرمەت نورمالارىنا ساي بولۋعا ءتيىس.
ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ- دىڭ مەملەكەت جانە قۇقىق تەورياسى مەن تاريحى، كونستيتۋتسيالىق جانە اكىمشىلىك قۇقىق كافەدراسىنىڭ پروفەسسورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى الۋا يبرايەۆانىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى زاڭناما مەملەكەتتىك رامىزدەردى قورعاۋعا عانا ەمەس، ولارعا قۇرمەتپەن قاراۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا دا باعىتتالعان.
الۋا يبرايەۆا مەملەكەتتىك رامىزدەردىڭ قازاقستان حالقىنىڭ ورتاق يگىلىگى ەكەنىن ايتتى. كەز كەلگەن ازامات تۋدى ەلگە قۇرمەت كورسەتىپ، پاتريوتتىق سەزىمىن بىلدىرۋگە پايدالانا الادى. مەملەكەتتىك تۋدى تۇرعىن ۇيگە، بالكونعا، عيماراتتىڭ قاسبەتىنە ءىلىپ، سپورتتىق، مادەني جانە قوعامدىق ءىس-شارا كەزىندە زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تالاپتى ساقتاي وتىرىپ قولدانۋعا رۇقسات ەتىلگەن.
- مەملەكەتتىك رامىزدەر مەملەكەتتىك ورگاندارعا عانا ەمەس، بۇكىل قازاقستان حالقىنا تيەسىلى. ازاماتتار زاڭ تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، مەملەكەتتىك تۋدى، ەلتاڭبا مەن ءانۇراندى پاتريوتيزم مەن ۇلتتىق ماقتانىشتىڭ كورىنىسى رەتىندە پايدالانۋعا قۇقىلى، - دەدى الۋا يبرايەۆا الماتى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ كەزىندە.
سونىمەن قاتار ساراپشىلار مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋ مەن قۇرمەتتەۋ قاتار جۇرۋگە ءتيىس ەكەنىن ايتتى. زاڭناماعا سايكەس، مەملەكەتتىك رامىزدەردى قورلاۋ، ولاردى مازاق ەتۋ، ادەيى بۇرمالاۋ نەمەسە مەملەكەتتىڭ قادىر-قاسيەتىن تومەندەتەتىن ماقساتتا قولدانۋعا تىيىم سالىنادى.
بريفينگ كەزىندە مەملەكەتتىك رامىزدەردى سيفرلىق كەڭىستىكتە پايدالانۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-دىڭ عىلىمي-يننوۆاتسيالىق جۇمىس پەن حالىقارالىق بايلانىستار جونىندەگى دەكان ورىنباسارى، قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور اسەل ءشارىپوۆانىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ قارقىندى دامۋى جاعدايىندا پايدالانۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىنىڭ ماڭىزى ارتىپ وتىر.
ونىڭ سوزىنشە، ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ قاتارىندا مەملەكەتتىك رامىزدەردى قۇرمەتسىز مانماتىندە فوتومونتاج جاساۋ ارقىلى جاريالاۋ، سونداي-اق ولارعا قورلايتىن سيپاتتاعى ماتەريالداردى تاراتۋ بار.
- سيفرلىق داۋىردە ينتەرنەت كەڭىستىگىندە مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋدىڭ ماڭىزى ەرەكشە. ولاردى قۇرمەتسىز پايدالانۋ فاكتىلەرىنىڭ ءوزى مەملەكەتتىك قۇندىلىقتار مەن ينستيتۋتتارعا دەگەن تەرىس كوزقاراستىڭ قالىپتاسۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن،-دەدى اسەل ءشارىپوۆا.
سونىمەن بىرگە سپيكەر مۇنداي جاعدايلاردى قاراستىرۋ كەزىندە ناقتى ءمان-جايلار، سۋرەتتى پايدالانۋ ماقساتى مەن مەملەكەتتىك رامىزدەردى قورلاۋ نيەتىنىڭ بولعان- بولماعانى دا ەسكەرىلەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتالىپ وتەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.