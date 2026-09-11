مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىندا توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» كىتابى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىندا دامۋ كۇنى اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» اتتى كىتابىنا ارنالعان زياتكەرلىك كەزدەسۋ ءوتتى، دەپ حابارلادى اكادەميانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شارا مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندەگى رەفورمالاردىڭ يدەولوگيالىق نەگىزدەر، ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتار جانە پرەزيدەنت ەڭبەگىندە كوتەرىلگەن وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسۋ ماقساتىندا ءوتى.
زياتكەرلىك كەزدەسۋگە قۇرىلتايدىڭ العاشقى شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى جاناربەك ءاشىمجان، اكادەميانىڭ پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامى، ماگيسترانتتار مەن دوكتورانتتار قاتىستى.
كەزدەسۋدى اكادەميا رەكتورى ازامات جولمانوۆ جۇرگىزىپ، پرەزيدەنتتىڭ جاڭا ەڭبەگى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن قۇندىلىعى جوعارى ساياسي ءارى دۇنيەتانىمدىق باسىلىم ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگى كەزدەسۋىمىزدىڭ ارقاۋى بولىپ وتىرعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» كىتابى دا قازىرگى سيفرلىق ترانفورماتسيا داۋىرىندەگى مەملەكەتىمىزدىڭ الدىندا تۇرعان ماقسات-مىندەتتەرىن ناقتىلايتىن تۇجىرىمدار جيناعى. كىتاپ مازمۇنىنا ەنگەن تاقىرىپتاردىڭ ءارقايسىسى مەملەكەتىمىز ءۇشىن وزەكتى، مەملەكەتتتىك قىزمەتشى ءۇشىن قۇندى. ۇلت ساپاسى، تاۋەلسىزدىك، ەگەمەندىك پەن مەملەكەتتىلىك، كونستيتۋتسيا، ادىلەتتى قازاقستان، مەملەكەتتىك باسقارۋ، پرەزيدەنتتىك ميسسيا، زاڭ مەن ءتارتىپ، ىنتىماق پەن بىرلىك، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سياقتى ماسەلەلەردەن باستالعان ويلار قازاقستاننىڭ بۇگىنگى دامۋ باعىتىن دا، ەرتەڭگى ساياسي ءورىسىن دە ناقتى باعدارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى رەكتور.
زياتكەرلىك كەزدەسۋدىڭ ارنايى قوناعى، قۇرىلتاي دەپۋتاتى جاناربەك ءاشىمجان پرەزيدەنت ەڭبەگىندە كورىنىس تاپقان يدەيالاردىڭ مازمۇنىنا كەڭىنەن توقتالىپ، ولاردىڭ ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي جانە ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالارمەن ساباقتاستىعىن جان-جاقتى سارالادى. دەپۋتات ادىلەتتى قوعام قۇرۋ، زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ۇلتتىق بىرلىكتى نىعايتۋ جانە جاۋاپتى مەملەكەتتىك باسقارۋ قاعيداتتارى مەملەكەت باسشىسى جۇرگىزىپ وتىرعان رەفورمالاردىڭ وزەگىنە اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا سونداي-اق اكادەميانىڭ باسقارۋ ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، ساياسي عىلىمدار كانديداتى داستان كوشەربايەۆ پرەزيدەنت ەڭبەگىنە عىلىمي-ساراپتامالىق تالداۋ جاساپ، كىتاپتاعى ساياسي فيلوسوفيانىڭ مازمۇنى مەن مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋدەگى ماڭىزىنا توقتالدى.
ءىس-شارانىڭ ەرەكشەلىگى - پىكىرتالاسقا اكادەميا ماگيسترانتتارى مەن دوكتورانتتارىنىڭ بەلسەندى قاتىسۋى بولدى. ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگانداردا قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن ءبىلىم الۋشىلار كىتاپتا كوتەرىلگەن يدەيالار جونىندە ءوز ويلارىن ورتاعا سالىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ كاسىبيلىگىن ارتتىرۋ، رەفورمالاردىڭ ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىنۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى تۋرالى پىكىر الماستى.
جيىندى قورىتىندىلاعان مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىنىڭ ۆيتسە-رەكتورى ەلميرا ورازاليەۆا پرەزيدەنتتىڭ «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» ەڭبەگى تاريحي دايەكسوزدەر جيناعى عانا ەمەس، ادىلەتتى قازاقستاندى قالىپتاستىرۋدىڭ ناقتى باعىت-باعدارىن ايقىندايتىن ماڭىزدى ەڭبەك ەكەنىن ايتتى.
زياتكەرلىك كەزدەسۋ قاتىسۋشىلار ءۇشىن پرەزيدەنتتىڭ ستراتەگيالىق كوزقاراستارىن زەردەلەيتىن، مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنداعى زاماناۋي ۇردىستەردى پايىمدايتىن جانە كاسىبي تاجىريبە الماسۋعا مۇمكىندىك بەرگەن ماڭىزدى پىكىرتالاس الاڭىنا اينالدى.
وسىعان دەيىن كوكشەتاۋدا پرەزيدەنتتىڭ «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» اتتى جاڭا كىتابى تانىستىرىلعان بولاتىن.