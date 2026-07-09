مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتان سۇلتان سارسەماليەۆتى ءومىر بويىنا بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى
اتىراۋ. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ءبۇتىن ءبىر وتباسىنى قاساقانا ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ، ءىستى بولىپ جاتقان سۇلتان سارسەماليەۆتى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
اتىراۋ وبلىستىق پروكۋراتۋراسىنىڭ ءبولىم پروكۋرورى ميراس باۋىرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل قىلمىس ۇلكەن جوسپارعا نەگىزدەلگەن.
- سوتتالۋشى سارسەماليەۆتىڭ ارەكەتىنىڭ سالدارىنان ءبىر شاڭىراقتىڭ شىراعى ماڭگىلىككە ءسوندى. ءىس بارىسىندا بارلىق دالەلدەر زەرتتەلدى. ماتەريالدار جان جاقتى قارالدى. سوتتالۋشى جابىرلەنۋشىلەر ءۇشىن بوتەن ادام ەمەس، كۇيەۋ بالاسى بولدى، - دەپ ءسوزىن باستادى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى.
كەيىن ول ءار قىلمىسقا جەكە جەكە توقتالىپ، ايىپتاردىڭ قانداي جاعدايعا بايلانىستى تاعىلعانىن ايتتى.
- ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەماليەۆ بۇرىنعى ايەلىنىڭ اكە-شەشەسى مەن باۋىرلارىن ءولتىرىپ، مارقۇمداردىڭ كارتالارى مەن تەلەفوندارىن پايدالانىپ، الاياقتىق جاساعان. جابىرلەنۋشىلەردىڭ زەينەتاقىسىن يەمدەنۋ ءۇشىن شوت اشقان. ونىڭ ءىس-ارەكەتى اسا اۋىر قىلمىسقا جاتادى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 53,54-بابى بويىنشا ونىڭ جازاسىن جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار انىقتالعان جوق. سوتتالۋشى العاشقى قىلمىسىن جاساعاننان كەيىن ءىس-ارەكەتىن توقتاتپاعان. بۇل سانالى جۇزەگە اسىرىلعان قىلمىستىق جوسپار، - دەدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ميراس باۋىرجانوۆ.
وتكەن سوت وتىرىسىندا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ايىپتاۋ اكتىسىنە وزگەرىس ەنگىزدى. ايىپتالۋشىعا ينتەرنەت ارقىلى الاياقتىق جانە مال ۇرلىعى بويىنشا جاڭا ايىپتار تاعىلىپ، ادام ءولتىرۋ باپتارىنىڭ قۇقىقتىق سارالانۋى تولىقتىرىلدى.
بۇعان دەيىن سۇلتان سارسەماليەۆ قايىناعاسى ناۋرىزدى مۇقانعاليەۆتى ءوزىن قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن ايتقان بولاتىن. الايدا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى بۇل ەپيزود بويىنشا ۇستانىمىن وزگەرتپەي، قىلمىس قاساقانا جاسالعان دەگەن ايىپتى سول كۇيىندە قالدىردى.
سوت بارىسىندا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مال ساتۋعا قاتىستى بۇرىنعى الاياقتىق ايىبىنىڭ دا وزگەرتىلگەنىن حابارلادى.
وتكەن جولى سۇلتان سارسەماليەۆ ءوز تەلەفونىندا ساقتالعان اۋديوجازبانى دالەل رەتىندە ۇسىنىپ، ونى مارقۇم ناۋرىز مۇقانعاليەۆ تاراپىنان ايتىلعان قوقان-لوققىمەن بايلانىستىرعان ەدى.
جابىرلەنۋشى تاراپ كۇدىكتىدەن 70 ميلليون تەڭگە مورالدىق وتەماقى تالاپ ەتتى.
سوت پروتسەسى كەزىندە ءىس بويىنشا جينالعان زاتتاي دالەلدەر كورسەتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مارقۇمداردىڭ جەكە قۇجاتتارى، بانك كارتالارى، بايلانىس قۇرالدارى جانە قىلمىسقا قاتىستى باسقا دا ايعاقتار بار.
سونداي-اق سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ تەرگەۋ كەزىندەگى ۆيدەوسى كورسەتىلدى. وندا ول قىلمىستى جاسىرۋعا شەشىم قابىلداعانىن جانە قايىناپاسىنىڭ جاعدايىنا الاڭداماعانىن ايتقان.
اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ دا تەرگەۋ كەزىندە نە ايتقانى بەلگىلى بولدى.
ايتا كەتەيىك، كۇدىكتى اتا-ەنەسىن ولتىرگەننەن كەيىن ەنەسىنىڭ التىندارىن لومباردقا وتكىزگەن.
كۇدىكتى 2024 -جىلى كاسىپكەرلىك نىسانداردىڭ بىرىنە جالدامالى جۇمىسشى بولىپ، جەر قازىپ، قوقىس شىعارعان. سۇلتان مەن جۇمىس بەرگەن كاسىپكەر ءبىر ىقشاماۋداندا تۇرعان. ارا تۇرا ءبىر-ءبىرىن كورگەننەن كەيىن اعا-ءىنى بولىپ ارالاسقان. كۋا سول كەزدە سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قارا جۇمىسقا يكەمدى، قولى ماشىقتانعان، جەردى جالعىز ءوزى قازاتىن قايراتتى ەكەنىن ايتقان.
ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەماليەۆ سوتتا قايىناعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى قاساقانا ەمەس، ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن مالىمدەدى.
سوت وتىرىسى كەزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى دا، ايىپتالۋشى دا قىلمىسقا وتباسىلىق جانجال سەبەپ بولعانىن ايتتى.
كۇدىكتىگە قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس (ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرۋ)، سونداي-اق مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا وسى كودەكستىڭ 188 جانە 190-باپتارى اياسىندا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
تەرگەۋ بارىسىندا سۇلتان سارسەماليەۆ ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى مامىر ايىندا ءوزى قالادا جالعا العان ۇيىندە ءولتىرىپ، ءۇي ىرگەسىنە كومىپ تاستاعانى بەلگىلى بولعان.
ال قاراشا ايىندا كۇدىكتى ءبىر پىشاقپەن ءۇش ادامدى ولتىرگەن. جانگەلدين اۋىلىنا بارعان كەزدە اتا-ەنەسى ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانى ءولتىرىپ، ساراي ىشىنە كومىپ كەتكەن. ال. مەيرامگۇل قارابالينانى اتىراۋدا ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقان ۇيىنە اكەلىپ، پىشاق جاراقاتىن سالعان. سالدارىنان ول دا كوز جۇمدى.
مارقۇمداردىڭ قىزى مەن باۋىرى ەسەپتەلەتىن اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ ادام ءولتىرۋ فاكتىسىنە قاتىسى جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى.
سۇلتان سارسەماليەۆكە جۇرگىزىلگەن پسيحيكالىق ساراپتامانىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ اقىل-ەسى دۇرىس ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
اۆتور
ءنۇربيبى تەمىرتاسوۆا