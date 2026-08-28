مەملەكەتتەردىڭ، اسىرەسە ءىرى ەلدەردىڭ اراسىنداعى سەنىمگە سەلكەۋ ءتۇستى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەردىڭ، اسىرەسە ءىرى ەلدەردىڭ اراسىنداعى سەنىمگە سەلكەۋ ءتۇستى. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- الەمدەگى وقيعالار تاسىعان سەلدەي جۇيەسىز، بەيبەرەكەت، سيپاتقا يە، الدىمىزدا نە بولارىن بولجاۋدىڭ ءوزى قيىن. بۇل كاتاكليزمدەردەن ەلدەر مەن حالىقتاردىڭ ەشبىرى تىس قالعان جوق. مەملەكەتتەردىڭ، اسىرەسە ءىرى ەلدەردىڭ اراسىنداعى سەنىمگە سەلكەۋ ءتۇستى. بۇل ب ۇ ۇ مەن ونىڭ ينستيتۋتتارىنىڭ قىزمەتىنە زاردابىن تيگىزىپ جاتىر. ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى جاھانداعى جانە ايماقتارداعى بەيبىتشىلىكتى، تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ ميسسياسىن اتقارا الماي وتىر. وسى الاساپىراندا وڭىرلىك حالىقارالىق ۇيىمدار العا شىعىپ، ولاردىڭ ءرولى ايتارلىقتاي ارتتى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت الەمدىك ارەنادا «ورتا دەرجاۆالار» دەپ اتالاتىن مەملەكەتتەر بوي كورسەتە باستاعانىنا نازار اۋدارتتى.
- قازاقستان دا اتالعان ساناتقا كىرەدى. سونىمەن قاتار تۇرلاۋسىز الەمدە سالىستىرمالى تۇردە جاڭا ۇدەرىس بەلەڭ الدى. سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت قارىشتاپ دامىپ جاتىر. بۇل ۇدەرىستىڭ ءتۇپتىڭ تۇبىندە قايدا اپارىپ سوعارى بەيمالىم، ءتىپتى، قازىرگى ناتيجەلەردىڭ ءوزى ەكىۇداي پىكىر تۋدىرادى. كەيدە مۇنى وسى تەحنولوگيانى ويلاپ تاباتىندار دا تۇسىنە بەرمەيدى. ماسەلەن، تاياۋ كەلەشەكتە يادرولىق قارۋدىڭ ورنىن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى الماستىرۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتىلدى. مۇنىڭ ءبارى الەمنىڭ دامۋى زاڭدىلىق پەن قيسىننان ادا ەكەنىن كورسەتەدى. ال ونىڭ زاردابىن كەلەشەك ۇرپاق تارتادى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سەسسيا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتاي بيلىك جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتاتىنىن ايتتى.