ەلەكتروندىق ساۋدا وپەراتورى ۇعىمى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەدەندىك رەتتەۋ تۋرالى» كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
قۇجات ەلەكتروندى ساۋدانى رەتتەۋگە جانە شەتەلدىك ينتەرنەت- پلاتفورمالاردا ساتىپ الىنعان تاۋارلاردى تاسىمالداۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين اتالعان زاڭ جوباسى جونىندە بايانداما جاساپ، ناقتى وزگەرىستەردى مالىمدەدى.
- ءبىرىنشى، حالىقارالىق پوشتا ارقىلى شەت ەلدىك ينتەرنەت-پلاتفورمالاردان ءۇشىنشى ەلدەردەن جەكە تۇلعالاردىڭ اتىنا جىبەرىلەتىن تاۋارلاردى بولەك ساناتقا - ەلەكتروندىق ساۋدا تاۋارلارىنا ءبولۋ؛ ەكىنشى، «ەلەكتروندىق ساۋدا وپەراتورى» ۇعىمىن ەنگىزۋ؛ ءۇشىنشى، ەلەكتروندىق ساۋدا دەكلاراتسياسى دەگەن جاڭا تۇردەگى كەدەن دەكلاراتسياسىن ەنگىزۋ قاراستىرىلعان،-دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا شەت ەلدىك ينتەرنەت-پلاتفورمالاردان ساتىپ الىناتىن تاۋارلار جەكە پايدالانۋعا ارنالعان تاۋارلار ساناتىنا جاتادى. سونىمەن بىرگە، ەركىن كىرگىزۋ نورماسىنان اسقان جاعدايدا دەكلاراتسيالانادى.
تاۋارلاردىڭ ەلەكتروندىق ساۋداعا جاتاتىن تۇرلەرى جەكە تۇلعالاردىڭ جەكە پايدالانۋى ءۇشىن عانا ارنالعان جانە كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋعا ارنالماعان.
سونىمەن قاتار، اتالعان تاۋارلار رەسمي ستاتيستيكاعا ەنگىزىلمەيدى، سەبەبى ساۋدا اينالىمىنا جاتپايدى.
ەلەكتروندىق ساۋدا تاۋارلارىنىڭ بارلىق كولەمىن دەكلاراتسيالاۋ شەت ەلدىك ينتەرنەت- پلاتفورمالاردان ساتىپ الىناتىن تاۋارلار تۋرالى تولىق ستاتيستيكانى قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءسوزىنىڭ تۇيىنىندە ازامات ءامرين زاڭ جوباسىنىڭ ماقساتتارىنا توقتالدى.
- وسىلايشا، زاڭ جوباسى ەلەكتروندىق ساۋدا وپەراتورىنىڭ تاۋارلاردى دەكلاراتسيالاۋ بولىگىندە حالىق ءۇشىن كەدەندىك راسىمدەردى وڭايلاتۋعا؛ ەلەكتروندىق ساۋدا تاۋارلارى يمپورتىنىڭ تولىق ءارى شىنايى ستاتيستيكاسى مەن قۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە؛ ترانسشەكارالىق ەلەكتروندىق ساۋدا سالاسىن رەتكە كەلتىرۋگە جانە نارىقتىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەپۋتات ءادىل جۇبانوۆ اتالعان زاڭ جوباسى بويىنشا ەگجەي-تەگجەيلى تۇسىنىك بەرگەنىن جازعانبىز.