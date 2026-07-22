ەلەكتروساموكاتتى قالاي قاۋىپسىز پايدالانۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن ەلەكتروساموكاتتاردى پايدالانۋ كەزىندە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە جول قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە شاقىرادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ۋاقىتتا ءبىر ەلەكتروساموكاتقا ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادامنىڭ قاتار ءمىنۋى، سونداي-اق ونىمەن كولەمدى جۇك تاسىمالداۋ جاعدايلارى جيىلەپ كەتكەن.
- ەلەكتروساموكاتتىڭ قۇرىلىمى ءبىر عانا ادامدى تاسىمالداۋعا ارنالعان. وعان قوسىمشا جولاۋشى مىنگىزۋ نەمەسە كولەمدى جۇك تيەۋ كولىك قۇرالىنىڭ تەپە-تەڭدىگىن بۇزىپ، ونى باسقارۋدى قيىنداتادى ءارى قۇلاۋ مەن جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىراۋ قاۋپىن بىرنەشە ەسە ارتتىرادى. بارشا پايدالانۋشىنى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، جول قوزعالىسى قاعيدالارىن مۇلتىكسىز ساقتاۋعا شاقىرامىز. بۇل - تەك ساموكات جۇرگىزۋشىسىنىڭ ەمەس، اينالاسىنداعى باسقا دا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تىكەلەي قاتىستى ماسەلە، - دەدى ءابدىنۇر تاسىبايەۆ.
پوليتسيا جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكە سالادى.
- پوليتسيا جەكە ۇتقىرلىق قۇرالدارىن پايدالانۋشىلاردى جولداعى ءتارتىپتى ساقتاۋعا، وزگە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا قۇرمەتپەن قاراۋعا جانە «ءبىر ساموكات - ءبىر ادام» قاعيداتىن ۇستانۋعا شاقىرادى. جولداعى قاۋىپسىزدىك - اركىمنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنەن باستالادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.