ەلەكتروندى تەمەكى تارتقانداردى تاياقپەن ۇراتىن جازا قابىلدانباق
سينگاپۋر بيلىگى ەلەكتروندى تەمەكىگە قاتىستى جازانى كۇشەيتتى. ەلدە قۇرامىندا انەستەتيك ەتوميدات بار ۆەيپتەردى تاراتۋعا نەمەسە اكەلۋگە تىيىم سالىندى. بۇل زات ۇيقى كەلتىرەتىندىكتەن، بيلىك ونى قوعام دەنساۋلىعىنا اسا قاۋىپتى دەپ تانىدى، دەپ حابارلايدى Bloomberg.
جاڭا ەرەجەگە سايكەس، مۇنداي ۆەيپتى ەلگە جەتكىزگەن نەمەسە ساتۋمەن اينالىسقان ادامعا 20 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان. بۇدان بولەك، كىنالىلەرگە تاياقپەن ۇرۋ تۇرىندەگى ءداستۇرلى جازا قولدانىلادى.
سينگاپۋر قاتاڭ قۇقىقتىق تارتىبىمەن تانىمال. ەلدە ەسىرتكى، تەمەكى ونىمدەرى مەن باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتارعا قاتىستى جازالار الەمدەگى ەڭ اۋىردىڭ ءبىرى سانالادى. بيلىك وكىلدەرى مۇنداي شارالار تۇرعىنداردى زاڭسىز ونىمدەردەن قورعاۋعا جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋعا باعىتتالعانىن ايتادى.
حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، سينگاپۋردىڭ بۇل شەشىمى ەلەكتروندى تەمەكى نارىعىنا دا، جاستار اراسىندا ولاردىڭ تارالۋىنا دا ەلەۋلى اسەر ەتۋى مۇمكىن.