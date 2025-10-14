ەلەكتروندى ساۋدانى ىنتالاندىراتىن شارالار ازىرلەۋ قاجەت - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ەلەكتروندىق ساۋدانى دامىتۋعا باعىتتالعان ىنتالاندىرۋ جونىندەگى شارالاردى ازىرلەۋ قاجەت. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- بيىلى 9 ايدا ىشكى تاۋار اينالىمى ءوسىپ وتىر. بۇل تۇراقتى جۇمىس ورىندارىنا جانە ءونىمدى ساتۋ كولەمىنىڭ وسۋىنە كەپىلدىك بەرەدى. وسى ورايدا تاۋارلاردى تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ جۇيەسىمەن قامتۋ، سونداي-اق ەلەكتروندىق ساۋدانى دامىتۋ ەسەبىنەن ىشكى نارىقتا اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى. ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، نەگىزگى تاۋارلار بويىنشا مىندەتتى تاڭبالاۋدىڭ ورىندالۋىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر وتاندىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن تاڭبالاۋدى جەڭىلدەتۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
- بۇدان باسقا، وتاندىق ونلاين الاڭداردى قولداي وتىرىپ، قاداعالاۋ جۇيەسىمەن ينتەگراتسيالاۋدى قوسا العاندا، ەلەكتروندىق ساۋدانى دامىتۋعا باعىتتالعان ىنتالاندىرۋ جونىندەگى شارالاردى ازىرلەۋ قاجەت. قورىتا ايتقاندا، ەكونوميكانىڭ تۇراقتى ءوسۋى ءۇشىن بارلىق مەملەكەتتىك ورگان مەن اكىمدىكتەر جانە بيزنەس قاۋىمداستىق جانىن سالىپ جۇمىس ىستەپ، بار كۇش-جىگەرىن جۇمىلدىرۋعا ءتيىس. بۇل مىندەتتى شەشۋگە قاجەتتى قۇرالدار بىزدە جەتكىلىكتى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارىنا ءوز باعىتتارى بويىنشا الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋدىڭ بەكىتىلگەن ينديكاتورلارىنىڭ ورىندالۋىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا 2025 -جىلعى قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىنداعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى مەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسى تالقىعا سالىندى.