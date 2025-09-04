ەلەكتروندى قىزمەتتەر حالىقتىڭ 13 ميلليارد تەڭگەسىن ۇنەمدەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جولداۋىنداعى جانە وزگە دە تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا ەلىمىزدە IT- تەحنولوگيا ارقىلى ازاماتتارعا ارنالعان سيفرلىق قىزمەتتەردى دامىتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
ەلىمىزدە G2C (ازاماتتارعا ارنالعان مەملەكەت) فورماتىنداعى سيفرلىق سەرۆيستەر بەلسەندى تۇردە ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋدى جەدەلدەتىپ، اشىق ءارى قولجەتىمدى ەتۋگە جول اشتى.
ق ر س د ي ا و م مالىمەتىنشە، ەلەكتروندى مەديتسينالىق انىقتامالار مەن ەڭبەككە ۋاقىتشا جارامسىزدىق پاراقتارىن سيفرلىق فورماتقا تولىق كوشىرۋ كولەڭكەلى ەكونوميكانى 7,5 ميلليارد تەڭگەگە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. سونداي-اق بيۋدجەت قاراجاتىنان 450 ميلليون تەڭگە ۇنەمدەلدى. 1,5 ميلليون قىزمەت ءتۇرىن قامتيتىن تەلەمەديتسينا سەرۆيسى قاشىقتان كەڭەس بەرۋگە جانە دياگنوستيكالاۋعا جول اشىپ، حالىقتىڭ 13 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجىسىن ۇنەمدەۋگە سەپ بولدى.
بالاباقشالار مەن مەكتەپتەرگە قابىلداۋ سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلدى. جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ جانە جاتاقحاناعا ورنالاستىرۋ دا ونلاين جۇزەگە اسىرىلۋدا. ءبىرىڭعاي سەرۆيس ارقىلى قۇجات تاپسىرۋعا، ەمحاناعا تىركەلۋگە، اسكەري ەسەپكە تۇرۋعا جانە جاتاقحانادان ورىن الۋعا بولادى. ۇ ب ت-نىڭ ەلەكتروندى سەرتيفيكاتىن ەنگىزۋ ناتيجەسىندە بيۋدجەت قاراجاتى 83 ميلليون تەڭگە ۇنەمدەلىپ، ازاماتتاردىڭ شىعىنى 300 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا قىسقاردى.
الەۋمەتتىك سالاعا دا سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلۋدە. «الەۋمەتتىك ءاميان» ارقىلى مەكتەپ وقۋشىلارىنا تەگىن تاماق بەرۋ پروتسەسى باقىلاۋعا الىندى. بۇل بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جوبا اۋقىمى كەڭەيىپ، ەلىمىزدەگى بارلىق مەكتەپتەردە ەنگىزىلمەك.
«الەۋمەتتىك ءاميان ارقىلى تەگىن تاماق بەرۋ پروتسەسى باقىلاۋعا الىندى. ول ارقىلى بيۋدجەت قاراجاتىن ۇنەمدەپ، ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك تۋدى. بۇل جوبا ەلىمىزدەگى بارلىق مەكتەپتەردە ەنگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيا جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ.