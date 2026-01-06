ەلەكتروموبيلدەردى ەندى 5 مينۋتتا قۋاتتاۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - لاس-ۆەگاستا وتكەن تۇتىنۋشىلىق ەلەكترونيكاعا ارنالعان CES-2026 -جىل سايىنعى كورمەسىندە ەلەكتروموبيل يندۋسترياسىنا تۇبەگەيلى وزگەرىس اكەلۋى مۇمكىن تىڭ تەحنولوگيا تانىستىرىلدى.
Top Gear دەرەگىنە سۇيەنگەن فينليانديالىق Donut Lab كومپانياسى كولىك قۇرالدارىنا ارنالعان الەمدەگى العاشقى تولىق قاتتى ەلەكتروليتتى اككۋمۋلياتوردى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىندى.
جاڭا باتارەيانىڭ باستى ارتىقشىلىعى - تولىق قۋاتتالۋعا نەبارى 5 مينۋت جەتكىلىكتى. اككۋمۋلياتوردىڭ ەنەرگيا تىعىزدىعى 400 ۆت·ساعاعات/ك گ دەڭگەيىندە، بۇل قازىرگى ليتي- يوندى باتارەيالارمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا جوعارى كورسەتكىش سانالادى.
قاۋىپسىزدىك پەن توزىمدىلىك - باستى باسىمدىق
ءداستۇرلى ليتي-يوندى اككۋمۋلياتورلاردان ايىرماشىلىعى، بۇل تەحنولوگيادا سۇيىق ەمەس، قاتتى ەلەكتروليت قولدانىلادى. سونىڭ ارقاسىندا باتارەيا قاۋىپسىزدىگى ايتارلىقتاي ارتادى: ول مەحانيكالىق زاقىم العان جاعدايدا دا، ەكسترەمالدى تەمپەراتۋرادا دا ورتەنبەيدى. وندىرۋشىلەردىڭ مالىمدەۋىنشە، اككۋمۋلياتور -30 گرادۋس پەن 100+ گرادۋس ارالىعىندا سىيىمدىلىعىنىڭ 99 پايىزدان استامىن ساقتايدى، ءتىپتى 100 مىڭ زاريادتاۋ تسيكلىنان كەيىن دە ونىمدىلىگىن جوعالتپايدى.
كومپانيا تاعى ءبىر ماڭىزدى جايتتى اتاپ ءوتتى: اككۋمۋلياتور قۇرامىندا سيرەك كەزدەسەتىن ءارى قىمبات ماتەريالدار جوق. بۇل ءوز كەزەگىندە شيكىزات جەتكىزىلىمىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتىپ، ءوندىرىس قۇنىن كلاسسيكالىق ليتي-يوندى باتارەيالاردان دا تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەلەكترو موتوتسيكلدەر دە سىنالدى
جاڭا تەحنولوگيا ەڭ الدىمەن Verge Motorcycles كومپانياسىنىڭ ەلەكترو موتوتسيكلدەرىندە قولدانىلادى. اتاپ ايتقاندا، TS Pro جانە Ultra مودەلدەرىنىڭ 2026-جىلعى نۇسقالارى وسى اككۋمۋلياتورمەن جابدىقتالادى. وندىرۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، موتوتسيكلدەر 10 مينۋتتان از ۋاقىتتا تولىق دەرلىك قۋات الىپ، ءاربىر مينۋتتىق زاريادتاۋ بارىسىندا 60 شاقىرىمعا دەيىن ءجۇرىس قورى قوسىلادى. ال سىيىمدىلىعى ارتتىرىلعان نۇسقاسى ءبىر زاريادپەن 600 شاقىرىمعا دەيىن جۇرە الادى.
العاشقى سەريالىق جەتكىزىلىمدەر 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنا جوسپارلانعان.
نارىققا ىقپالى قانداي؟
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاڭالىق ەلەكتروموبيلدەر مەن ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ ەڭ ۇلكەن ماسەلەلەرىنىڭ ءبىرى - ۇزاق قۋاتتاۋ ۋاقىتىن تۇبەگەيلى شەشۋى مۇمكىن. ەگەر تەحنولوگيا كەڭ كولەمدە وندىرىسكە ەنگىزىلسە، ەلەكتروموبيلدەر ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشى بار كولىكتەرمەن باسەكەدە تاعى ءبىر ماڭىزدى باسىمدىققا يە بولماق.