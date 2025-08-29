ەلەكتروموبيلدەر 5 جىلدان كەيىن ۇلكەن كەدەرگىگە تاپ بولادى
ەلەكتر كولىكتەرىنە دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتقان كەزدە شيكىزات تاپشىلىعى پروگرەسكە توسقاۋىل بولۋى مۇمكىن. وسى كولىكتەردىڭ اككۋمۋلياتورلارىن جاسايتىن ەڭ ماڭىزدى كومپونەنت بارىنە جەتپەي جاتىر.
BBC Science Focus جۋرنالىنىڭ ماتەريالى نەگىزىندە Aikyn.kz ەلەكتر كولىكتەرىنە قاجەت شيكىزات نەلىكتەن تاپشى بولاتىنىن تالدايدى.
Cell Reports Sustainability جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋگە سايكەس، ەلەكتروموبيلدەر سالاسى جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى قيىندىقتارعا تاپ بولۋى مۇمكىن.
ليتي - ەلەكتروموبيل اككۋمۋلياتورلارىنداعى ەڭ ماڭىزدى كومپونەنتتەردىڭ ءبىرى. سۇرانىستىڭ كۇرت ارتۋىنا بايلانىستى وسى ونجىلدىقتىڭ سوڭىنا قاراي نەگىزگى نارىقتاردا وسى مەتال ۇلكەن تاپشىلىق تۋعىزادى دەگەن بولجام بار.
زەرتتەۋ قىتاي، ا ق ش جانە ەۋرووداق وندىرىستەرىنە قاتىستى جۇرگىزىلگەن. بۇل ەلدەر ەلەكتروموبيلدەردىڭ جاھاندىق ساتىلىمىنىڭ %80 ىن قۇرايدى. عالىمداردىڭ ەسكەرتۋىنشە، ەگەر تۇبەگەيلى وزگەرىستەر بولماسا، بۇل وڭىرلەر 2030 -جىلعا قاراي ليتيگە دەگەن قاجەتتىلىكتەرىن ءوز جەرىنەن ءوندىرىپ وتەي المايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ارتتىرىپ، جاھاندىق تاپشىلىق قاۋپىن كۇشەيتەدى.
«بۇرىنعى زەرتتەۋلەردە ادەتتە كومىرتەگى شىعارىندىلارى تومەن ەنەرگياعا كوشۋ ءۇشىن قانشا ليتي قاجەت ەكەندىگى قاراستىرىلدى. ءبىراق ليتي ءوندىرۋدى كەڭەيتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى دەرەكتەر جەتىسپەيدى»، - دەيدى زەرتتەۋگە قاتىسقان شۆەتسيالىق عىلىم دوكتورى اندرە ميەنبەرگەر.
2024 -جىلى الەم بويىنشا ەلەكتروموبيلدەر ساتىلىمى 17 ميلليوننان اسقان. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %25 عا كوپ.
ليتي وسىنداي تاقتالاردا وندىرىلەدى. قازىرگى كەزدە ليتيدىڭ %80 ى اۆستراليا، چيلي جانە ارگەنتينادان جەتكىزىلەدى.
حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگى 2030 -جىلعا قاراي ەلەكتروموبيلدەر بارلىق اۆتوموبيل ساتىلىمدارىنىڭ %40 ىن قۇرايدى دەگەن بولجام جاساۋدا. ليتي تاپشىلىعىنىڭ بولجامدى كولەمى مىنانداي: قىتايدا: سۇرانىس - 1,3 ميلليون توننا، ءوندىرىس - 1,1 ميلليون توننا؛ ەۋروپادا: سۇرانىس - 792000 توننا، ءوندىرىس - 325000 توننا؛ ا ق ش: سۇرانىس - 692000 توننا، ءوندىرىس - 610000 توننا.
وسىلايشا يمپورتقا تاۋەلدىلىك ارتادى. قازىرگى كەزدە الەمدىك ءليتييدىڭ نەگىزگى بولىگى اۆستراليا، چيلي جانە ارگەنتينادان جەتكىزىلەدى. 2023 -جىلى الەمدىك تۇتىنۋدىڭ %80 ى وسى ءۇش ەلدىڭ ۇلەسىندە بولدى. ەگەر قىتاي ليتي يمپورتىنىڭ كولەمىن %77 عا ارتتىرسا، ا ق ش پەن ەۋروپانىڭ يمپورتى تيىسىنشە %84 جانە %78 عا قىسقارۋى مۇمكىن.
ءبىراق قيىندىقتان شىعاتىن جول بار. ليتي باعاسىنىڭ ءوسۋى جاڭا جوبالارعا ينۆەستيسيا تارتۋى مۇمكىن. ال وندىرۋشىلەر ءتيىمدى اككۋمۋلياتور تەحنولوگيالارىن جاساۋعا مۇددەلى بولماق. ناتري- يوندى اككۋمۋلياتورلار دا ليتيگە بالاما رەتىندە نارىقتى ءارتاراپتاندىرۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
تاعى ءبىر جول - ەسكى اككۋمۋلياتورلاردى قايتا وڭدەۋ. 2030 -جىلدارى العاشقى ەلەكتروموبيلدەر قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن اياقتاعان سوڭ، ولاردىڭ اككۋمۋلياتورلارىنان الىنعان ماتەريالدار جاڭا ليتي وندىرۋگە قاجەتتىلىكتى ازايتۋى مۇمكىن.
«مەن بۇل جاعدايعا وپتيميستىك كوزقاراسپەن قارايمىن. مۇنداي تىعىرىقتار كەزىندە يننوۆاتسيالار كوبەيەدى، ولاردى الدىن الا بولجاۋ مۇمكىن ەمەس»، - دەيدى ميەنبەرگەر.