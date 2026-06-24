ەلەكتر، سۋ جانە جىلۋ تاريفتەرىن ەسەپتەۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى 2026 -جىلعى 18-ماۋسىمدا تاريف قالىپتاستىرۋ قاعيدالارى مەن قوعامدىق ماڭىزى بار نارىقتارداعى باعا بەلگىلەۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى بۇيرىققا قول قويدى. بۇيرىق 2026 -جىلعى 4-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
اتالعان قۇجاتقا سايكەس، تاريفتى بەكىتۋ ءۇشىن سۋبەكتىلەر ۋاكىلەتتى ورگان ايقىنداعان سيفرلىق جۇيە ارقىلى ەلەكتروندىق فورماتتا ءوتىنىم بەرەدى.
- تاريف مولشەرىن وسىرمەي بەكىتىلگەن تاريفتىك سمەتانى وزگەرتۋ قاجەت بولعان جاعدايدا، سۋبەكت وسى جىلدىڭ 1-قاراشاسىنا دەيىن قاعاز نەمەسە ەلەكتروندىق نىساندا ءوتىنىش جولداي الادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونداي-اق تاريف قولدانىلاتىن كەزەڭدە سۋبەكتىلەر جىل سايىن ەسەپتى كەزەڭنەن كەيىنگى جىلدىڭ 1-مامىرىنان كەشىكتىرمەي تاريفتىك سمەتانىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەسەپتى ەلەكتروندىق فورماتتا ۇسىنۋعا مىندەتتى.
ىنتالاندىرۋشى تاريفتىك رەتتەۋ ءادىسى قولدانىلعان جاعدايدا، سۋبەكتىلەر جىل سايىن ناقتى الىنعان كىرىستەر مەن شىعىستار، رەتتەلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن سەنىمدىلىگى كورسەتكىشتەرىنىڭ ساقتالۋى جانە قىزمەت تيىمدىلىگى كورسەتكىشتەرىنىڭ ورىندالۋى جونىندە ەسەپ بەرەدى. مۇنداي ەسەپ رەگۋلياتورلىق جىلدىڭ اياقتالۋىنا ەكى اي قالعاندا ۇسىنىلادى.
قاعيدالارعا سايكەس، تاريفتىك سمەتانىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەسەپكە قوسا بەرىلەتىن بارلىق ەسەپتەۋلەر مەن نەگىزدەمەلىك ماتەريالدار رەتتەلەتىن قىزمەتتىڭ ءاربىر ءتۇرى بويىنشا جەكە دايىندالۋى ءتيىس. سونداي-اق ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە جىلۋمەن قامتۋ سالالارىندا ىنتالاندىرۋشى تاريفتىك رەتتەۋ ءادىسىن قولدانا وتىرىپ تاريف ەسەپتەۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى.
ەندى سۋبەكتىلەر تاريفتەردى بەكىتۋ تۋرالى ءوتىنىمدى رەگۋلياتورلىق كەزەڭ باستالعانعا دەيىن كەمىندە 100 جۇمىس كۇنى بۇرىن ەلەكتروندىق فورماتتا تاپسىرادى. وتىنىمدە رۇقسات ەتىلگەن كىرىستىڭ بارلىق قۇرامداسى مەن ۇسىنىلاتىن تاريفتەر كورسەتىلۋى قاجەت.
سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانى بەكىتۋگە ارنالعان ءوتىنىم دە سيفرلىق جۇيە ارقىلى بەرىلەدى. رەسپۋبليكالىق بولىمگە ەنگىزىلگەن سۋبەكتىلەر ءوتىنىمدى ءبىر مەزگىلدە ۋاكىلەتتى ورگانعا جانە ءتيىستى سالالىق مەملەكەتتىك ورگانعا جولدايدى. ال جەرگىلىكتى بولىمدەگى سۋبەكتىلەر قۇجاتتاردى ۋاكىلەتتى ورگانعا، سالالىق مەملەكەتتىك ورگانعا جانە قاجەت بولعان جاعدايدا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا ۇسىنادى.
وعان قوسا، ينۆەستيتسيالىق باعدارلاما تاريفتىڭ قولدانىلۋ مەرزىمىنە بەكىتىلەدى. ىنتالاندىرۋشى تاريفتىك رەتتەۋ ءادىسى بويىنشا ينۆەستيتسيالىق باعدارلامالار ءبىر جىلعا نەمەسە ودان دا ۇزاق مەرزىمگە بەكىتىلۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا كەيىنگى رەگۋلياتورلىق جىلدارعا ارنالعان ءىس- شارالار قوسىمشا قۇجاتتار نەگىزىندە قايتا قارالادى.
- ەگەر ينۆەستيتسيالىق باعدارلاما ءبىر نەمەسە بىرنەشە جىلعا بەكىتىلسە، ونى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان قاراجات رەگۋلياتورلىق كەزەڭنىڭ ءاربىر جىلىنا ءبولىنىپ، امورتيزاتسيالىق اۋدارىمدار مەن پايدا كولەمى ەسكەرىلە وتىرىپ تۇزەتىلەدى، - دەلىنگەن بۇيرىقتا.
بۇدان بولەك، قوعامدىق ماڭىزى بار نارىقتارداعى باعا بەلگىلەۋ قاعيدالارىنا جاڭا ۇعىم ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، «پويىزداردى تارتۋعا ارنالعان ەلەكتر ەنەرگياسى» ۇعىمى بەكىتىلدى. بۇل - تەمىرجول ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ جانە لوكوموتيۆتىك تارتۋ قىزمەتتەرىن كورسەتەتىن سۋبەكتىلەردىڭ ءبىرىڭعاي ساتىپ الۋشىدان كوتەرمە ەلەكتر ەنەرگياسى نارىعىندا ساتىپ الاتىن جوسپارلى ەلەكتر ەنەرگياسى كولەمى.
قاعيدالارعا سايكەس، ەگەر مۇنداي سۋبەكتىلەردىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىن ساتىپ الۋ، تاسىمالداۋ نەمەسە وتىن ساتىپ الۋ شىعىندارى كەلىسىلگەن شەكتى باعادا كوزدەلگەن شىعىنداردان اسىپ كەتسە جانە سونىڭ سالدارىنان زالال تۋىنداسا، ۋاكىلەتتى ورگان شەكتى باعانى تۇزەتۋگە قۇقىلى.
كەرىسىنشە، ەگەر سۋبەكت ەلەكتر ەنەرگياسى مەن وتىن شىعىندارى بويىنشا نەگىزسىز تابىس العان جاعدايدا، شەكتى باعا سول تابىس كولەمىنە ازايتىلادى.
سونداي-اق شەكتى باعانى قالىپتاستىرۋ كەزىندە ەڭبەككە اقى تولەۋ شىعىندارىن ەسەپتەۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى. ەسەپتەۋلەردە ناقتى قىزمەتكەرلەر سانى نورماتيۆتىك شتات سانىنان اسپاۋى ءتيىس. جالاقى مولشەرى قولدانىستاعى باعاداعى ەڭبەكاقى دەڭگەيى مەن ينفلياتسيا بولجامى نەگىزىندە نەمەسە وڭىردەگى ستاتيستيكالىق ورتاشا ايلىق جالاقى كورسەتكىشى بويىنشا ايقىندالادى.
وڭىردەگى ورتاشا جالاقى قولدانىستاعى تاريفتە ەسكەرىلگەن جالاقىدان جوعارى بولعان جاعدايدا، ەسەپتەۋ كەزىندە وسى كورسەتكىش قولدانىلادى.
سونىمەن بىرگە ەكولوگيالىق اپات جانە رادياتسيالىق قاۋىپ ايماقتارىندا تۇراتىن قىزمەتكەرلەرگە زاڭنامادا كوزدەلگەن قوسىمشا تولەمدەر دە ەسكەرىلەدى.