مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان ءبيبىسارا اساۋبايەۆاعا مەملەكەتتىك ناگرادا تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆاعا مەملەكەتتىك ناگرادا تابىستادى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
گروسسمەيستەر II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
ايدا بالايەۆا ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ وتاندىق شاحمات سپورتىنىڭ دامۋىنا، زياتكەرلىك ويىنداردى جاستار اراسىندا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن ارتتىرۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
ءبيبىسارا اساۋبايەۆا - الەمدىك دودالاردا ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاپ جۇرگەن كورنەكتى شاحماتشى. ول بليتستەن ءۇش مارتە الەم چەمپيونى اتانىپ، وسى باسەكەدە جەڭىسكە جەتكەن ەڭ جاس شاحماتشى رەتىندە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى. سونداي-اق جۋىردا نورۆەگيادا وتكەن بەدەلدى Norway Chess سۋپەرتۋرنيرىندە توپ جارىپ، تاعى ءبىر جارقىن جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، «بارىس» وردەنى مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋعا، قوعامدىق، الەۋمەتتىك-مادەني قىزمەتكە سىڭىرگەن ەرەكشە ەڭبەگى، سونداي-اق حالىقتار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جانە مەملەكەتتەر اراسىنداعى دوستىق قاتىناستاردى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن بەرىلەدى.
ايتا كەتەلىك ءبيبىسارا اساۋبايەۆا FIDE رەيتينگىندە ايەلدەر اراسىندا كوش باستاعان ەدى.