مەملەكەت باسشىسى مىسىر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ابدەل فاتتاح اس-سيسي مەن ونىڭ وتانداستارىن مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى -ريەۆوليۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتتا بەرىك دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرگەن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەل فاتتاح اس-ءسيسيدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال مىسىر حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.