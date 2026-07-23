KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى مىسىر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ابدەل فاتتاح اس-سيسي مەن ونىڭ وتانداستارىن مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى -ريەۆوليۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Мысыр Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Kazinform

    پرەزيدەنت جەدەلحاتتا بەرىك دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرگەن.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەل فاتتاح اس-ءسيسيدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال مىسىر حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور