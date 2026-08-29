مەملەكەت باسشىسى يادرولىق سىناقتارعا قارسى حالىقارالىق ءىس-قيمىل كۇنىنە وراي ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ يادرولىق سىناقتارعا قارسى حالىقارالىق ءىس-قيمىل كۇنىنە ارنالعان ۇندەۋ جاسادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- بۇگىن الەم قاۋىمداستىعى قازاقستاننىڭ باستاماسىمەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس اسسامبلەياسى بەكىتكەن يادرولىق سىناقتارعا قارسى حالىقارالىق ءىس-قيمىل كۇنىن اتاپ ءوتىپ جاتىر. وسىدان 35 جىل بۇرىن حالىقارالىق احۋال كۇردەلى بولعانىنا قاراماستان، سەمەي يادرولىق پوليگونى جابىلدى. ونداعان جىل بويى جاسالعان جارىلىستار ازاماتتارىمىزدىڭ دەنساۋلىعىنا جانە قورشاعان ورتاعا وراسان زور زاردابىن تيگىزىپ، حالقىمىزعا ورنى تولماس قاسىرەت اكەلدى. بۇل يادرولىق سىناقتاردىڭ سالدارى كۇللى ادامزات بالاسى ءۇشىن اسا اۋىر بولعانىن ۇعىندىراتىن، سونداي-اق الەم جۇرتشىلىعىن مۇنداي الاپات اپاتقا جول بەرمەۋگە شاقىراتىن ايرىقشا ماڭىزدى كۇن سانالادى، - دەدى پرەزيدەنت
قازاقستان دۇنيە جۇزىندە قۋاتى جاعىنان ءتورتىنشى ورىنداعى يادرولىق ارسەنالدان ءوز ەركىمەن باس تارتتى. ەلىمىز بەيبىتشىلىك، قاۋىپسىزدىك جانە تۇراقتى دامۋ جولىن تاڭداپ، تاريحي شەشىم قابىلدادى. سونىڭ ارقاسىندا حالقىمىزدىڭ ۇزاق جىلدار بويى اڭساعان ارمان-تىلەگى ورىندالدى.
- بۇل قادام مەملەكەتىمىزدىڭ وسكەلەڭ ۇرپاق الدىنداعى تەرەڭ جاۋاپكەرشىلىگىن پاش ەتكەنى ءسوزسىز. جاڭا كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىندا ەلىمىزدىڭ بەيبىتشىلىككە ۇمتىلىپ، بارلىق مەملەكەتپەن دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتاتىنى ايقىن جازىلدى. وسى ۇستانىم سىرتقى ساياساتىمىزدىڭ مىزعىماس قاعيداتى بولىپ قالا بەرەدى. حالىقارالىق انتيادرولىق قوزعالىس كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە ەلىمىزدىڭ ۇستانىمى وزگەرمەيدى: ءبىز يادرولىق دەرجاۆالار اراسىندا كيكىلجىڭ ەمەس، كەلىسسوزدەر بولۋىن قولدايمىز، يادرولىق سىناقتارعا جان-جاقتى تىيىم سالۋ تۋرالى شارتتىڭ كۇشىنە ەنۋىن تەزدەتۋگە جانە يادرولىق قارۋدى قولدانۋعا قاتىستى قاۋىپ-قاتەرلەردى جويۋ ءۇشىن بىرلەسىپ باتىل قادامدار جاساۋعا شاقىرامىز. ءبىز اتوم ەنەرگياسىن جاسامپاز ماقساتتا عانا پايدالانعان ءجون دەپ سانايمىز. حالقىمىز جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا يادرولىق ەنەرگەتيكانى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق باعىت- باعدارىن ءبىراۋىزدان قولداپ، قازاقستاننىڭ ونداعان جىلداردى قامتيتىن ەكونوميكالىق جانە عىلىمي- تەحنيكالىق ورلەۋىنىڭ بەرىك نەگىزىن قالادى، - دەدى پرەزيدەنت.
وسى ستراتەگيالىق تاڭداۋ اۋقىمدى وزگەرىستەرگە جول اشىپ، مەملەكەتىمىزدىڭ تۇراقتى ءوسىپ-وركەندەۋىنە ايرىقشا سەرپىن بەرەتىنى انىق.
- قازىرگى تاڭدا بارلىق سالادا جاسالىپ جاتقان تۇبەگەيلى رەفورمالاردىڭ ماقساتى - ءبىر. ءبىز ادىلەتتى، وزىق جانە تازا قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ، بيىك ماقساتىمىزعا جەتەمىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.