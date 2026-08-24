مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - شاۆكات ميرزيەيەۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ العاشقى سايلاۋى ءساتتى وتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەيەۆكە قولداۋى مەن حالىقارالىق ۇيىمدار قۇرامىندا وزبەكستان بايقاۋشىلار ميسسياسىن جىبەرگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.
پرەزيدەنت وزبەكستان كوشباسشىسىنا ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان ىشكى ساياسي وزگەرىستەر تۋرالى ايتىپ، قۇرىلتاي وزىق، زاماناۋي جانە ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋعا باعىتتالعان ساياسي رەفورمالاردىڭ ماڭىزدى بولىگى ەكەنىنە توقتالدى.
تاراپتار دوستىق پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا ۇدايى نىعايىپ كەلە جاتقان قازاق-وزبەك قارىم-قاتىناسىنىڭ دامۋ بارىسىنا كوڭىل تولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە، كولىك-لوگيستيكا، وندىرىستىك كووپەراتسيا سالالارىنداعى بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا، سونداي-اق قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ىسكەرلىك توپتاردىڭ بايلانىسىن جانداندىرۋعا باسا نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا حات جولداپ، حالىقارالىق ستاندارتتار مەن دەموكراتيالىق قاعيداتتارعا ساي ەلدىڭ جاڭارعان پارلامەنتى - قۇرىلتايعا بايلانىستى وتكەن سايلاۋدىڭ ءساتتى ۇيىمداستىرىلۋىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتادى.