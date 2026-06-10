مەملەكەت باسشىسى پورتۋگاليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM — قاسىم- جومارت توقايەۆ انتونيۋ جوزە مارتينش سەگۋرۋ مەن ونىڭ وتانداستارىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - پورتۋگاليا كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ايتۋلى مەيرام قارساڭىندا پورتۋگاليانىڭ 2027-2028 -جىلدارى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولىپ سايلانۋىن اتالعان ەلدىڭ جاھاندىق بەيبىتشىلىك جانە قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى رولىنە كورسەتىلگەن زور قۇرمەت پەن جوعارى حالىقارالىق سەنىمىنىڭ كورىنىسى دەپ اتاپ وتكەن.
مەملەكەت باسشىسى سان قىرلى بايلانىس حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن بەكي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پورتۋگاليا پرەزيدەنتىنىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال حالقىنا وركەندەۋ مەن قۇت- بەرەكە تىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت يوردانيا كورولىن تاققا وتىرعان كۇنىمەن قۇتتىقتاعانىن حابارلاعان ەدىك.