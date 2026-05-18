مەملەكەت باسشىسى ولجاس سۇلەيمەنوۆتى مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان اقىن ءارى قوعام قايراتكەرى ولجاس سۇلەيمەنوۆتى 90 جاس مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى.
دارحان ساتىبالدى قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسىنىڭ شاڭىراعىنا بارىپ، ەل پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىپ بەردى.
- ءسىز قازاقستاندا عانا ەمەس، حالىقارالىق دەڭگەيدە دە كورنەكتى اقىن، تەرەڭ ويلى قالامگەر ءارى بەدەلدى قوعام قايراتكەرى رەتىندە سىي-قۇرمەتكە يە بولدىڭىز. ءسىزدىڭ گۋمانيستىك يدەيالارىڭىز ۇلتتىق مادەنيەت پەن قوعامدىق-ساياسي ويدىڭ اسىل مۇراسىنا اينالىپ، الەمگە كەڭىنەن تانىلدى. بىرەگەي شىعارماشىلىعىڭىز ارقىلى قازاق حالقىنىڭ تاريحي ساناسىنىڭ جاڭعىرۋىنا ولشەۋسىز ۇلەس قوستىڭىز، - دەلىنگەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋىندا.
الماتى اكىمى ولجاس سۇلەيمەنوۆكە ادەبيەتتى، قوعامدىق وي مەن يادرولىق قارۋعا قارسى قوزعالىستى دامىتۋعا قوسقان ولشەۋسىز ۇلەسى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى. ول قالامگەردىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان «نيەۆادا- سەمەي» قوزعالىسى يادرولىق سىناقتارعا قارسى كۇرەستىڭ سيمۆولىنا اينالىپ، سەمەي يادرولىق پوليگونىنىڭ جابىلۋىنا ماڭىزدى ءرول اتقارعانىن جەتكىزدى.
ولجاس سۇلەيمەنوۆتىڭ ەسىمى تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىنا التىن ارىپپەن جازىلعان. XX-XXI عاسىرلارداعى كورنەكتى اقىن، زاڭعار جازۋشى ءوزىنىڭ ادەبي مۇراسىمەن عانا ەمەس، بەلسەندى قوعامدىق-ساياسي قىزمەتىمەن دە الەمگە كەڭ تانىلدى. ونىڭ شىعارمالارى كوپتەگەن تىلگە اۋدارىلىپ، كوپ تارالىممەن جارىق كورىپ، وقىرمان قاۋىمنىڭ زور سۇرانىسىنا يە بولىپ كەلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن اقىن، جازۋشى، ادەبيەتتانۋشى، كورنەكتى تۇركىتانۋشى ءارى ديپلومات ولجاس سۇلەيمەنوۆ 90 جاسقا تولدى.