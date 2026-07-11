مەملەكەت باسشىسى موڭعوليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۋحنااگين حۋرەلسۋحتى ناادام ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت موڭعوليانىڭ ۋحنااگين حۋرەلسۋحتىڭ باسشىلىعىمەن قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەلدىڭ دوستىق قاتىناستارى مەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىعى بەكي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس موڭعول حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك، موڭعوليادا بيىل ناادام 10-17-شىلدە ارالىعىندا اتالىپ وتەدى. ەل ۇكىمەتى بۇل تۋرالى شەشىمدى 4-ماۋسىم كۇنى قابىلدادى.
اتاپ ايتقاندا، ناادامعا ارنالعان دەمالىس كۇندەرى 10-شىلدەدە باستالىپ، سەگىز كۇنگە سوزىلادى. بۇل شەشىم ازاماتتاردىڭ ۇسىنىستارى مەن وتىنىشتەرىنە ساي قابىلدانعان. ماقسات - مەرەكەنى كەڭ كولەمدە اتاپ وتۋگە مۇمكىندىك بەرۋ، ىشكى ءتۋريزمدى قولداۋ جانە جۇمىس پەن جەكە ءومىر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ.
ايتا كەتەيىك، ناادام - موڭعولياداعى ەڭ ءىرى ءارى ماڭىزدى ۇلتتىق مەرەكە. ونىڭ اتاۋى «ويىن- ساۋىق» نەمەسە «ويىندار» دەگەن ماعىنا بەرەدى. بۇل مەرەكە ەجەلدەن بەرى موڭعول حالقىنىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن بىرلىگىنىڭ سيمۆولى رەتىندە تويلانىپ كەلەدى.