KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى موڭعوليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۋحنااگين حۋرەلسۋحتى ناادام ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Монгол
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت موڭعوليانىڭ ۋحنااگين حۋرەلسۋحتىڭ باسشىلىعىمەن قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەلدىڭ دوستىق قاتىناستارى مەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىعى بەكي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس موڭعول حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك، موڭعوليادا بيىل ناادام 10-17-شىلدە ارالىعىندا اتالىپ وتەدى. ەل ۇكىمەتى بۇل تۋرالى شەشىمدى 4-ماۋسىم كۇنى قابىلدادى.

    اتاپ ايتقاندا، ناادامعا ارنالعان دەمالىس كۇندەرى 10-شىلدەدە باستالىپ، سەگىز كۇنگە سوزىلادى. بۇل شەشىم ازاماتتاردىڭ ۇسىنىستارى مەن وتىنىشتەرىنە ساي قابىلدانعان. ماقسات - مەرەكەنى كەڭ كولەمدە اتاپ وتۋگە مۇمكىندىك بەرۋ، ىشكى ءتۋريزمدى قولداۋ جانە جۇمىس پەن جەكە ءومىر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ.

    ايتا كەتەيىك، ناادام - موڭعولياداعى ەڭ ءىرى ءارى ماڭىزدى ۇلتتىق مەرەكە. ونىڭ اتاۋى «ويىن- ساۋىق» نەمەسە «ويىندار» دەگەن ماعىنا بەرەدى. بۇل مەرەكە ەجەلدەن بەرى موڭعول حالقىنىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن بىرلىگىنىڭ سيمۆولى رەتىندە تويلانىپ كەلەدى.

    اقوردا ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور