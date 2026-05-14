مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى تۇركيا باسشىسىنا ءىلتيپات كورسەتتى.
- جوعارى مارتەبەلى پرەزيدەنت مىرزا، قادىرلى باۋىرىم، وزىڭىزبەن قازاقستاننىڭ ەلورداسىندا جۇزدەسكەنىمە وتە قۋانىشتىمىن. ەڭ الدىمەن، مەنىڭ شاقىرۋىمدى قابىل الىپ، قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنىڭىز ءۇشىن شىن جۇرەكتەن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. ساپارىڭىزدىڭ ءمان- ماعىناسى ەرەكشە، وتە جوعارى دەپ ايتساق ارتىق بولمايدى. سەبەبى بۇل، شىن مانىندە، تاريحي وقيعا. بۇل ساپار ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىنا ۇلكەن سەرپىن بەرەتىنىنە ەشقانداي كۇمان جوق. ەكى ەل اراسىندا تەك قانا دوستىق، باۋىرلاستىق، ماڭگىلىك سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناس قالىپتاسقان. ارامىزدا ەشقانداي تۇيتكىل نەمەسە شەشىلمەگەن ماسەلە جوق. قوش كەلدىڭىز! - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا، مەملەكەت باسشىسى بىلتىر انكاراعا جاساعان رەسمي ساپارىن ىقىلاسپەن ەسكە الدى.
- ءبىز انكارادا ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميستسيانىڭ بەسىنشى وتىرىسىن وتكىزدىك. وتە ماڭىزدى شەشىمدەرگە قول جەتكىزدىك. بۇگىن كەڭەستىڭ التىنشى وتىرىسى بولادى. اۋقىمدى بيزنەس فورۋم وتەدى. وزىڭىزبەن بىرگە استاناعا ۇلكەن دەلەگاتسيا كەلدى. سوندىقتان ساپارىڭىز ويداعىداي وتەدى دەپ ويلايمىز. وسىلايشا، ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىنا زور قادام جاسايمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
رەجەپ تايىپ ەردوعان باۋىرلاس قازاق ەلىنىڭ كورسەتكەن قۇرمەتىنە العىس ايتتى.
- ەڭ اۋەلى، باۋىرىمىزدىڭ اتاجۇرتقا ارنايى شاقىرعانىنا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. بىزگە ايرىقشا قوناقجايلىق تانىتىپ وتىرسىزدار. قازاق ەلىنىڭ شەكاراسىنان وتكەننەن قاپتالداسا ۇشقان ۇشاقتارمەن قارسى الىپ، مەنىڭ دەلەگاتسياما ۇلكەن قۇرمەت كورسەتتىڭىزدەر. بۇل ءبىزدى ەرەكشە قۋانتتى. ارينە، مۇنى ۇمىتپايمىز. بۇگىنگى ساپار باۋىرلاس حالىقتاردىڭ ىنتىماعىن ارتتىرۋعا زور سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن تۇركيا ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدايدى.