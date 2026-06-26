مەملەكەت باسشىسى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا جانە جاراقات الۋىنا بايلانىستى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتتى.
- وسىنداي اۋىر كەزەڭدە قايعى-قاسىرەتتەرىڭىزگە ورتاقتاسىپ، سىزگە، جاقىندارىنان ايىرىلعان وتباسىلارعا، سونداي-اق دوستاس ۆەنەسۋەلا حالقىنا كوڭىل ايتامىن. تابيعي اپاتتان قايتىس بولعان جانداردىڭ تۋىستارىنىڭ سابىرعا كەلىپ، بولاتتاي بەرىك بولۋىن، ال جاراقات العان ازاماتتاردىڭ تەز ارادا ساۋىعىپ، وتباسىلارىنا امان-ەسەن ورالۋىن تىلەيمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى قۋاتتى جەر سىلكىنىسىنىڭ سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 188 ادامعا جەتتى. تاعى 1520 ادام جاراقات العانىن جازعان ەدىك.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇرىن- سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە جۇمىلۋعا ۇندەدى.