مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستاننىڭ شولپان-اتا قالاسىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتاعا باردى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى اۋەجايدا قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى -پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ قارسى الدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن 31-شىلدە – 1-تامىز كۇندەرى ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتاعا ساپارمەن باراتىنى تۋرالى جازدىق.