KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستاننىڭ شولپان-اتا قالاسىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتاعا باردى.

    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى اۋەجايدا قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى -پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ قارسى الدى.

    Қазақстан Президенті
    Фото: Ақорда

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن 31-شىلدە – 1-تامىز كۇندەرى ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتاعا ساپارمەن باراتىنى تۋرالى جازدىق.

    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қырғызстанға барды
    Фото: Ақорда
    سىرتقى ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور