مەملەكەت باسشىسى اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمىنە ءوڭىردى دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM- مەملەكەت باسشىسى اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بولات اقشولاقوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ايماقتاعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان باسىم مىندەتتەر تۋرالى باياندالدى.
پرەزيدەنتكە وبلىستاعى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى، مۇناي-گاز حيمياسى سالاسىنىڭ دامۋى، الەۋمەتتىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ قۇرىلىسى جونىندە ەسەپ بەرىلدى.
كەزدەسۋدە ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەردى جاڭعىرتۋ، كولىك ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ، ەكولوگيالىق احۋالدى وڭالتۋ جانە رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە قولداۋدى قاجەت ەتەتىن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسى اتىراۋ ءوڭىرىنىڭ تۇراقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى وسىعان دەيىن ەندريۋ بەرنەمدى ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن قۇتتىقتادى.