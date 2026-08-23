مەملەكەت پاتەر اقىسىنىڭ 50 پايىزىن وتەيدى: كىمدەر كومەك الا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جالدامالى باسپاناعا سۋبسيديا الاتىن وتباسىلار سانى 11 مىڭنان استى، دەپ حابارلايدى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس قازاقستاندا جەكە تۇرعىن ءۇي قورىنان جالعا الىنعان پاتەرلەر مەن ۇيلەردىڭ جالداۋ اقىسىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋ قاعيدالارى قولدانىلادى. باعدارلامانىڭ وپەراتورى بولىپ «وتباسى بانكى» ا ق بەلگىلەنگەن.
اتاۋلى كومەك قاعيداتى ازاماتتاردىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىن كوزدەيدى، وعان سايكەس جالداۋ اقىسىنىڭ 50 پايىزى مەملەكەتتىك سۋبسيديا ەسەبىنەن وتەلسە، قالعان 50 پايىزىن الۋشى ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن تولەيدى.
جالپى، 2022-جىلدان بەرى قازاقستاندىق 45514 وتباسى سۋبسيديا العان. 34246 الۋشىمەن جاسالعان شارت مەرزىمىنەن بۇرىن بۇزىلعان: قازىردىڭ وزىندە 2024 وتباسى جالعا بەرىلەتىن جانە كرەديتتىك تۇرعىن ۇيگە يە بولعان، قاعيدا تالاپتارى ساقتاماۋىنا بايلانىستى 13822 وتباسىمەن جاسالعان شارتتار بۇزىلعان. بۇگىندە سۋبسيديا الۋشىلاردىڭ سانى 11268 وتباسىن قۇرايدى.
- مۇنداي قولداۋعا مىناداي ساناتتاعى ازاماتتار ۇمىتكەر بولا الادى: ءبىرىنشى جانە ەكىنشى توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدار، مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار، جەتىم بالالار، كوپبالالى وتباسىلار. بۇل رەتتە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنىڭ سوڭعى 6 ايداعى جيىنتىق تابىسى كۇنكورىس مينيمۋمىنىڭ 1 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسپاۋى ءتيىس. سونداي-اق ساناتتار بويىنشا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە اكىمدىكتە ەسەپتە تۇرعانىن راستاۋ قاجەت. سۋبسيديا تولەمدەرىن الۋ ءۇشىن ءوتىنىم «وتباسى بانكى» ا ق- نىڭ رەسمي سايتى ارقىلى بەرىلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتى تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى مىندەتىن اتقارۋشى داۋبەك كەرىمبايەۆ.
ءوتىنىم بەرۋ بارىسىندا تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرۋشىنىڭ كەلىسىمىن ە ت س ق ارقىلى راستاۋى تالاپ ەتىلەدى. بارلىق تالاپ ورىندالعان جاعدايدا «وتباسى بانكى» ، سۋبسيديا الۋشى جانە جالعا بەرۋشى اراسىندا ءۇشجاقتى شارت جاسالادى. سۋبسيديالار مەملەكەت تاراپىنان شارتتا بەلگىلەنگەن كۇنگە سايكەس ۋاقتىلى تولەنەدى.
وسىعان دەيىن باسپانادا 50 پايىزعا دەيىن ۇلەسى بار ازاماتتار مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇيدى جەكەشەلەندىرە الاتىنىن جازعان ەدىك.