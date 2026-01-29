ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:08, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۇلكەن كولدەردىڭ قۇپياسى

    الەمدەگى كەيبىر كولدەر - ادامزاتقا تەك تۋريستىك ايماق ەمەس، كوپتەگەن قۇپيالاردىڭ مەكەنى. ولار مىڭداعان جىل بويى سىرىن ساقتاپ، عالىمداردى تاڭعالدىرىپ جاتادى. ال ءار زەرتتەۋ جاڭا جۇمباقتاردى اشادى.

    бурабай
    Фото: «Бурабай даму» ЖШС баспасөз қызметі

    بايكال - 25 ميلليون جىل بويى قالىپتاسقان، ءمولدىر سۋىمەن جانە بىرەگەي فلورا مەن فاۋناسىمەن الەمگە ايگىلى. ال افريكاداعى تانگانيكا تەرەڭدىگى 1470 مەترگە جەتەتىن، تەك وسى كولگە ءتان تىرشىلىككە تولى سۋ ايدىنى. عالىمدار كولدەردىڭ ءتۇبىن زەرتتەي وتىرىپ، ەجەلگى گەولوگيالىق وزگەرىستەردى، سۋ استىنداعى كەرەمەت ەكوجۇيەلەردى جانە تابيعاتتىڭ تاڭعاجايىپ سيقىرىن انىقتاپ جاتىر. سول سەبەپتى تابيعات عاجايىپتارىن سەزىنگىسى كەلەتىندەر بايكال مەن تانگانيكانى كورۋگە ءتيىس.

    دايىنداعان - رامازان ورىنباسار، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ ستۋدەنتى

    Egemen Qazaqstan

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار