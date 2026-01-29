07:08, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ۇلكەن كولدەردىڭ قۇپياسى
الەمدەگى كەيبىر كولدەر - ادامزاتقا تەك تۋريستىك ايماق ەمەس، كوپتەگەن قۇپيالاردىڭ مەكەنى. ولار مىڭداعان جىل بويى سىرىن ساقتاپ، عالىمداردى تاڭعالدىرىپ جاتادى. ال ءار زەرتتەۋ جاڭا جۇمباقتاردى اشادى.
بايكال - 25 ميلليون جىل بويى قالىپتاسقان، ءمولدىر سۋىمەن جانە بىرەگەي فلورا مەن فاۋناسىمەن الەمگە ايگىلى. ال افريكاداعى تانگانيكا تەرەڭدىگى 1470 مەترگە جەتەتىن، تەك وسى كولگە ءتان تىرشىلىككە تولى سۋ ايدىنى. عالىمدار كولدەردىڭ ءتۇبىن زەرتتەي وتىرىپ، ەجەلگى گەولوگيالىق وزگەرىستەردى، سۋ استىنداعى كەرەمەت ەكوجۇيەلەردى جانە تابيعاتتىڭ تاڭعاجايىپ سيقىرىن انىقتاپ جاتىر. سول سەبەپتى تابيعات عاجايىپتارىن سەزىنگىسى كەلەتىندەر بايكال مەن تانگانيكانى كورۋگە ءتيىس.
دايىنداعان - رامازان ورىنباسار، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ ستۋدەنتى
Egemen Qazaqstan