ۇلكەن الماتى كولىنە جەكە كولىكپەن قاتىناۋعا شەكتەۋ قويىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلكەن الماتى كولىنە باراتىن جولدا كولىك قاتىناسىنا شەكتەۋ قويىلدى. بۇل تۋرالى و ك ق الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ىلە-الاتاۋ مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى مەدەۋ بولىمشەسىنە قاراستى ۇلكەن الماتى ورمانشىلىعىنىڭ مامانى مۇرات رىسقۇل مالىمدەدى.
ىلە-الاتاۋ مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا 46 تۋريستىك باعىت بار، ونىڭ 38 ءى جۇمىس ىستەپ تۇر. مۇرات رىسقۇلدىڭ ايتۋىنشا، جازدا تاۋعا كەلەتىندەر كۇرت كوبەيەتىندىكتەن، باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە تۋرا كەلگەن.
«جىل سايىن جازدا تۋريستىك باعىتتاردى باقىلاۋدى كۇشەيتەمىز، سەبەبى كەلەتىن ادام كوپ. بارلىق قولدانىستاعى باعىت مەملەكەتتىك ينسپەكتورلاردىڭ باقىلاۋىندا. نەگىزگى مىندەت - تۋريستەردىڭ جايلى ءارى قاۋىپسىز دەمالىسىن قامتاماسىز ەتۋ»، - دەيدى مۇرات رىسقۇل.
ۇلكەن الماتى كولىنە اپاراتىن باعىت - ادام ەڭ كوپ باراتىن ورىننىڭ ءبىرى. مۇندا جەكە كولىكتەردىڭ، موتوتەحنيكانىڭ، ەلەكترساموكات، ەلەكترۆەلوسيپەد پەن باسقا دا قۇرالداردىڭ جۇرۋىنە تىيىم سالىنعان.
«كولگە اپاراتىن جول كۇردەلى تاۋ بەدەرى ارقىلى وتەدى، تاس قۇلاۋ قاۋپى بار ۋچاسكەلەر تىركەلگەن. كولىكتەر كوبەيگەندە جول اپاتى جيىلەپ كەتۋى مۇمكىن. جالعا الىنعان ەلەكتركولىكتەرى دە وسىنداي جاعدايعا جيى تاپ بولادى»، - دەدى ول.