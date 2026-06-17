ۇلكەن جەتىلىك سامميتى: يتاليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ تەمەكى قويۋى قىزۋ تالقىلاندى
استانا. kazinform - فرانسيادا وتكەن «ۇلكەن جەتىلىك» (G7) سامميتى اياسىندا، رەسمي كەزدەسۋلەردەن بولەك، مەملەكەت باسشىلارى سالاۋاتتى ءومىر سالتى بويىنشا جەكە جەتىستىكتەرىمەن دە ءبولىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ە و-داعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Euronews حابارلاعانداي، بەيرەسمي كوفە سۇحباتى كەزىندە يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجيا مەلوني G7 ارىپتەستەرىمەن ماڭىزدى جەكە جاڭالىقتارىمەن ءبولىستى. ول تەمەكىنى تولىقتاي تاستاعانىن ايتتى.
يتاليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ مالىمدەمەسى قىزۋ رەاكسيا تۋدىردى جانە كۇتپەگەن جەردەن الەم كوشباسشىلارى اراسىندا سالاۋاتتى ادەتتەر تۋرالى پىكىرتالاسقا ۇلاستى.
مەلونيدىڭ بۇل اڭگىمەدەگى باستى قولداۋشىسى ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيو كوستا بولدى. ەۋروپالىق جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىك يتاليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ شەشىمىن قولداپ، ءوزىنىڭ دە 21 جىل بۇرىن تەمەكىدەن باس تارتقانىن ماقتانىشپەن اتاپ ءوتتى.
بريۋسسەلدەگى مالىمەتتەرگە سايكەس، مۇنداي بەيرەسمي ساتتەر «كۋلۋارلىق ديپلوماتيادا» ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
ال دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى يتاليا پرەمەرىن سالاۋاتتى ءومىر سالتىن تاڭداعان شەشىمىمەن قۇتتىقتاعان.
تەدروس ادانوم گەبرەيەسۋس تەمەكىنى تاستاۋدى ويلاپ جۇرگەندەرگە د د ۇ ارنايى ۇسىنىستار مەن نۇسقاۋلىقتار ۇسىناتىنىن، ولاردىڭ دۇرىس جولدان تايماۋعا كومەكتەسەتىنىن ايتقان.
يتاليانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني جايلى بىلگىڭىز كەلسە، مىنا سىلتەمەدەن وقي الاسىز.