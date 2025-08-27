11:21, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
LIVE: يوردانيا كورولىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن استاناعا يوردانيا كورولى ابداللا II بەن ءال-حۋسەين رەسمي ساپارمەن كەلدى.
يوردانيا كورولىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارىنان نە كۇتۋگە بولاتىنى جايلى Kazinform ساراپتامالىق ماتەريالىنان وقي وتىرىڭىز.
استاناعا ساپار بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاقستان-يوردانيا ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماقساتىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى.
يوردانيا كورولىنىڭ رەسمي ساپارى كەزىندە استانادا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى.