ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:21, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    LIVE: يوردانيا كورولىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن استاناعا يوردانيا كورولى ابداللا II بەن ءال-حۋسەين رەسمي ساپارمەن كەلدى.

    Иордания
    Фото: Kazinform

    يوردانيا كورولىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارىنان نە كۇتۋگە بولاتىنى جايلى Kazinform ساراپتامالىق ماتەريالىنان وقي وتىرىڭىز.

    استاناعا ساپار بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاقستان-يوردانيا ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماقساتىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى.

    يوردانيا كورولىنىڭ رەسمي ساپارى كەزىندە استانادا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
