LIVE: يران يسلام رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.
ەكى كۇنگە سوزىلاتىن ساپار بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق ماسەلەلەر تالقىلانىپ، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى جوسپار بەكىتىلمەك.
قازاقستان پرەزيدەنتى يرانعا 2022 -جىلى رەسمي ساپارمەن بارعان بولاتىن. سول جولى ەكى ەل اراسىندا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋ كەلىسىمى جاسالدى، 235 ميلليون دوللاردىڭ كوممەرتسيالىق قۇجاتتارىنا قول قويىلدى، بىرلەسكەن ساۋدا پالاتاسى قۇرىلدى. ورتالىق ازيا، سونىڭ ىشىندە ءبىز ءۇشىن اسا ءتيىمدى قازاقستان- تۇرىكمەنستان- يران- تۇركيا باعىتى بويىنشا العاشقى كونتەينەرلىك پويىز ىسكە قوسىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناسقا اناليتيكالىق شولۋ جاساعان ەدى.