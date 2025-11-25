LIVE: تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ مەملەكەتتىك ساپارى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.
تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ استاناعا مەملەكەتتىك ساپارى 24-25 - قاراشا كۇندەرىنە جوسپارلانعان.
ساپار اياسىندا تاراپتار قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
سوڭعى وتىز جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندە استانا مەن اشحاباد ساياسي، ەكونوميكالىق جانە كولىك-لوگيستيكالىق سالالاردى قامتيتىن ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى تۇراقتى دامىتتى. سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن Kazinform ءتىلشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە تالداپ شىققان ەدى.
سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ ۇشاعى استاناعا كەشە ءتۇس اۋا قوندى، مارتەبەلى مەيماندى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الىپ، قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى.
تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ءبىرقاتار سالالارعا قاتىستى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەدى.