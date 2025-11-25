ق ز
    11:00, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    LIVE: تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ مەملەكەتتىك ساپارى

    استانا. KAZINFORM - اقوردادا تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.

    Бердімұхамедов
    Коллаж: Kazinform

    تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ استاناعا مەملەكەتتىك ساپارى 24-25 - قاراشا كۇندەرىنە جوسپارلانعان.

    ساپار اياسىندا تاراپتار قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    سوڭعى وتىز جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندە استانا مەن اشحاباد ساياسي، ەكونوميكالىق جانە كولىك-لوگيستيكالىق سالالاردى قامتيتىن ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى تۇراقتى دامىتتى. سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن Kazinform ءتىلشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە تالداپ شىققان ەدى.

    سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ ۇشاعى استاناعا كەشە ءتۇس اۋا قوندى، مارتەبەلى مەيماندى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الىپ، قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى.

    تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ءبىرقاتار سالالارعا قاتىستى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەدى.

